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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 4934 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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НАТО інвестує 1,1 мільярда доларів у штучний інтелект, роботів і космічні технології

Київ • УНН

 • 28681 перегляди

НАТО інвестує 1,1 мільярда доларів у штучний інтелект, робототехніку та космічні технології чотирьох європейських компаній для зміцнення обороноздатності Альянсу.

НАТО інвестує 1,1 мільярда доларів у штучний інтелект, роботів і космічні технології

Консорціум союзників по НАТО пообіцяв інвестувати в технології, які зміцнять оборону Альянсу. Інвестування отримають чотири європейські технологічні компанії, - йдеться про розробки в галузі штучного інтелекту, робототехніки та космічних технологій, передає УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Інноваційний фонд НАТО, створений влітку 2022 року після вторгнення Росії в Україну, який підтримується 24-ма з 32 країн-членів НАТО, включно з Фінляндією та Швецією, оголосив про фінансування чотирьох європейських технологічних компаній. Заявлено, що це перший раунд інвестицій, кошти спрямують у сферу розроблення штучного інтелекту, робототехніки та космічних технологій.

Компанії, які отримають фінансування від інвестфонду НАТО: Fractil (Лондон), виробник комп'ютерних чіпів для прискорення великих мовних моделей, таких як GPT;

Arx Robotics (Німеччина), розробник безпілотних роботів з можливостями від підйому важких предметів до спостереження;

Ecomat (Велика Британія), виробник легких матеріалів для автомобілів;

 Spaceforce (Уельс), компанія, що займається розробкою напівпровідників в умовах мікрогравітації та вакууму на орбіті.

Нагадаємо

Маск погрожує заборонити пристрої Apple через інтеграцію штучного інтелекту компанією.

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