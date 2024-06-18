НАТО інвестує 1,1 мільярда доларів у штучний інтелект, роботів і космічні технології
Київ • УНН
НАТО інвестує 1,1 мільярда доларів у штучний інтелект, робототехніку та космічні технології чотирьох європейських компаній для зміцнення обороноздатності Альянсу.
Консорціум союзників по НАТО пообіцяв інвестувати в технології, які зміцнять оборону Альянсу. Інвестування отримають чотири європейські технологічні компанії, - йдеться про розробки в галузі штучного інтелекту, робототехніки та космічних технологій, передає УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Інноваційний фонд НАТО, створений влітку 2022 року після вторгнення Росії в Україну, який підтримується 24-ма з 32 країн-членів НАТО, включно з Фінляндією та Швецією, оголосив про фінансування чотирьох європейських технологічних компаній. Заявлено, що це перший раунд інвестицій, кошти спрямують у сферу розроблення штучного інтелекту, робототехніки та космічних технологій.
Компанії, які отримають фінансування від інвестфонду НАТО: Fractil (Лондон), виробник комп'ютерних чіпів для прискорення великих мовних моделей, таких як GPT;
Arx Robotics (Німеччина), розробник безпілотних роботів з можливостями від підйому важких предметів до спостереження;
Ecomat (Велика Британія), виробник легких матеріалів для автомобілів;
Spaceforce (Уельс), компанія, що займається розробкою напівпровідників в умовах мікрогравітації та вакууму на орбіті.
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