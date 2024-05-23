ChatGPT получит доступ к архивам ряда СМИ для ответов на вопросы пользователей

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
  •  108940 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
  •  112901 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  151545 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
22 мая 2024, 09:04  •  145863 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
22 мая 2024, 08:20  •  135199 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
22 мая 2024, 08:18  •  115321 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  121419 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  117343 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120664 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113930 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

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16 мая 2024, 09:35  •  475510 просмотра

ChatGPT получит доступ к архивам ряда СМИ для ответов на вопросы пользователей

OpenAI подписал соглашение с вероятной стоимостью более 250 миллионов долларов с News Corp (американский транснациональный медиахолдинг). Благодаря соглашению планируется научить ChatGPT работать с архивами ряда известных СМИ. ИИ получит доступ к контенту, защищенному авторским правом.

Технологии •   •  6049 просмотра
ChatGPT получит доступ к архивам ряда СМИ для ответов на вопросы пользователей

В Запорожье еще 28 школ начнут обучение в смешанном формате

Еще 28 школ в Запорожской области перейдут на смешанный онлайн- и офлайн-формат обучения из соображений безопасности на фоне частых предупреждений о воздушной опасности.

Общество •   •  8574 просмотра
В Запорожье еще 28 школ начнут обучение в смешанном формате

На Харьковщине практически не осталось безопасных мест - спикер ОВА

Комментируя ракетный обстрел 23 мая, пресс-секретарь Харьковской ОВА отметила, что до границы с россией всего 30 километров, поэтому город всегда находится в зоне риска.

Война •   •  14401 просмотра
На Харьковщине практически не осталось безопасных мест - спикер ОВА

Российский удар по типографии в Харькове: количество пострадавших возросло до 21

Российский ракетный удар по типографии в Основянском районе Харькова убил 7 и ранил 21 человека.

Война •   •  14507 просмотра
Российский удар по типографии в Харькове: количество пострадавших возросло до 21

Осколок российской ракеты попал в сердце: в Одессе умер 4-летний ребенок, пострадавший во время обстрела 29 апреля

Количество жертв российского обстрела 29 апреля увеличилось до 8 человек. Сегодня в больнице Одессы умерла 4-летняя Злата, осколок российской ракеты попал в сердце ребенка.

Общество •   •  14985 просмотра
Осколок российской ракеты попал в сердце: в Одессе умер 4-летний ребенок, пострадавший во время обстрела 29 апреля

На фронте зафиксировали 79 боестолкновений, на Купянском и Покровском направлении продолжаются бои - Генштаб

С начала суток оккупанты уже совершили 79 атак позиций Вооруженных сил Украины, больше всего боевых столкновений произошло на Покровском и Купянском направлениях, говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Война •   •  13440 просмотра
На фронте зафиксировали 79 боестолкновений, на Купянском и Покровском направлении продолжаются бои - Генштаб

Запустил фейерверк во время комендантского часа: в Киеве мужчине сообщили о подозрении

В Дарницком районе Киева 25-летнего мужчину обвинили в нарушении общественного порядка за то, что он запустил фейерверк во время комендантского часа и отключения электроэнергии, напугав жителей.

Криминал и ЧП •   •  12058 просмотра
Запустил фейерверк во время комендантского часа: в Киеве мужчине сообщили о подозрении

В Нафтогазе заверили, что Украине газа хватит

Группа Нафтогаз существенно увеличивает добычу газа для обеспечения достаточных объемов для удовлетворения потребительских нужд украинцев и дополнительной генерации электроэнергии с использованием природного газа, планируя достичь 15 миллиардов кубометров газа и увеличить добычу нефти на 2 миллиона тонн в этом году.

Экономика •   •  11670 просмотра
В Нафтогазе заверили, что Украине газа хватит

"Безответственная клевета": Китай отверг обвинения Британии относительно передачи летальной помощи рф

Пекин отрицает обвинения Великобритании в поставках летальной помощи России для войны в Украине, осуждая обвинения как безосновательную клевету и подчеркивая свою позицию в отношении мира и диалога для решения конфликта.

политика •   •  13606 просмотра
"Безответственная клевета": Китай отверг обвинения Британии относительно передачи летальной помощи рф

Есть четкие планы, как увеличить доступную мощность перед отопительным периодом - Минэнерго

Несмотря на риски российских атак, Украина имеет четкие планы по увеличению имеющихся энергетических мощностей до начала отопительного сезона путем ремонта генерации, восстановления сетей и усиления работы сети для удовлетворения пиковых потребностей потребления.

Война •   •  10541 просмотра
Есть четкие планы, как увеличить доступную мощность перед отопительным периодом - Минэнерго