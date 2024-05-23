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ChatGPT получит доступ к архивам ряда СМИ для ответов на вопросы пользователей
OpenAI подписал соглашение с вероятной стоимостью более 250 миллионов долларов с News Corp (американский транснациональный медиахолдинг). Благодаря соглашению планируется научить ChatGPT работать с архивами ряда известных СМИ. ИИ получит доступ к контенту, защищенному авторским правом.
В Запорожье еще 28 школ начнут обучение в смешанном формате
Еще 28 школ в Запорожской области перейдут на смешанный онлайн- и офлайн-формат обучения из соображений безопасности на фоне частых предупреждений о воздушной опасности.
На Харьковщине практически не осталось безопасных мест - спикер ОВА
Комментируя ракетный обстрел 23 мая, пресс-секретарь Харьковской ОВА отметила, что до границы с россией всего 30 километров, поэтому город всегда находится в зоне риска.
Российский удар по типографии в Харькове: количество пострадавших возросло до 21
Российский ракетный удар по типографии в Основянском районе Харькова убил 7 и ранил 21 человека.
Осколок российской ракеты попал в сердце: в Одессе умер 4-летний ребенок, пострадавший во время обстрела 29 апреля
Количество жертв российского обстрела 29 апреля увеличилось до 8 человек. Сегодня в больнице Одессы умерла 4-летняя Злата, осколок российской ракеты попал в сердце ребенка.
На фронте зафиксировали 79 боестолкновений, на Купянском и Покровском направлении продолжаются бои - Генштаб
С начала суток оккупанты уже совершили 79 атак позиций Вооруженных сил Украины, больше всего боевых столкновений произошло на Покровском и Купянском направлениях, говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Запустил фейерверк во время комендантского часа: в Киеве мужчине сообщили о подозрении
В Дарницком районе Киева 25-летнего мужчину обвинили в нарушении общественного порядка за то, что он запустил фейерверк во время комендантского часа и отключения электроэнергии, напугав жителей.
В Нафтогазе заверили, что Украине газа хватит
Группа Нафтогаз существенно увеличивает добычу газа для обеспечения достаточных объемов для удовлетворения потребительских нужд украинцев и дополнительной генерации электроэнергии с использованием природного газа, планируя достичь 15 миллиардов кубометров газа и увеличить добычу нефти на 2 миллиона тонн в этом году.
"Безответственная клевета": Китай отверг обвинения Британии относительно передачи летальной помощи рф
Пекин отрицает обвинения Великобритании в поставках летальной помощи России для войны в Украине, осуждая обвинения как безосновательную клевету и подчеркивая свою позицию в отношении мира и диалога для решения конфликта.
Есть четкие планы, как увеличить доступную мощность перед отопительным периодом - Минэнерго
Несмотря на риски российских атак, Украина имеет четкие планы по увеличению имеющихся энергетических мощностей до начала отопительного сезона путем ремонта генерации, восстановления сетей и усиления работы сети для удовлетворения пиковых потребностей потребления.