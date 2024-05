ChatGPT получит доступ к архивам ряда СМИ для ответов на вопросы пользователей

Компания OpenAI подписала соглашение с американской медиагруппой News Corp, которая владеет такими газетами, как Wall Street Journal и New York Post. Искусственный интеллект, будет учиться на статьях издательства, передает УНН со ссылкой на WSJ.

Детали

OpenAI заключил сделку с News Corp, сумма которой по словам людей, знакомых с ситуацией может составить более 250 миллионов долларов в течение пяти лет. Планируется, что OpenAI сможет использовать для обучения новых моделей искусственного интеллекта архивы выпусков ряда СМИ: The Wall Street Journal, The New York Post, The Sun и The Times.

Справка

ChatGPT - это программа так называемого генеративного искусственного интеллекта: чат-бот может генерировать собственные тексты, изображения и другое содержимое по запросу.

На сегодняшний день он в основном имел доступ к общедоступным массовым данным в Интернете.

При этом, авторы, художники и СМИ неоднократно критиковали OpenAI и других разработчиков искусственного интеллекта за использование материалов, защищенных авторским правом, без получения согласия после обращения.

Указывается, что соглашение с News Corp решает этот вопрос, а также предоставляет чат-боту доступ к гораздо большему количеству информации, которая ранее не была общедоступной.

Искусственный интеллект в журналистике: ChatGPT будет агрегировать контент глобального Springer Media, в частности "Politico", "Bild" и "Welt"