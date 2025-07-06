Число жертв российского обстрела в Сумской области возросло
Киев • УНН
В Бытице Сумской области число погибших в результате российского обстрела 6 июля возросло до двух гражданских мужчин. Также один житель обратился к медикам с острой реакцией на стресс.
В Битице Сумской области возросло количество погибших в результате российского обстрела в воскресенье, 6 июля. Об этом информирует начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, передает УНН.
Количество погибших в результате обстрела Бытицкого старостата возросло. К сожалению, имеем подтверждение о двух погибших. Это гражданские мужчины
По словам чиновника, также к медикам обратился еще один житель – с острой реакцией на стресс.
"В течение суток враг системно атаковал Бытицкий старостинский округ – авиабомбы, ракетный удар, дроны. Это циничный террор, направленный против мирного населения", - добавил Григоров.
Напомним
В воскресенье, 6 июля армия РФ атаковала Сумскую общину четырьмя беспилотниками. В результате обстрела погиб один человек, один ранен, 25 домов повреждены, 5 полностью разрушены.
В Сумской области у врага тактика малых штурмовых групп, но это не дает результатов, которые бы он ожидал - ГПСУ05.07.25, 10:49 • 1401 просмотр