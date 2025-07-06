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Число жертв российского обстрела в Сумской области возросло

Киев • УНН

 • 37 просмотра

В Бытице Сумской области число погибших в результате российского обстрела 6 июля возросло до двух гражданских мужчин. Также один житель обратился к медикам с острой реакцией на стресс.

Число жертв российского обстрела в Сумской области возросло

В Битице Сумской области возросло количество погибших в результате российского обстрела в воскресенье, 6 июля. Об этом информирует начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, передает УНН.

Количество погибших в результате обстрела Бытицкого старостата возросло. К сожалению, имеем подтверждение о двух погибших. Это гражданские мужчины

- говорится в сообщении.

По словам чиновника, также к медикам обратился еще один житель – с острой реакцией на стресс.

"В течение суток враг системно атаковал Бытицкий старостинский округ – авиабомбы, ракетный удар, дроны. Это циничный террор, направленный против мирного населения", - добавил Григоров.

Напомним

В воскресенье, 6 июля армия РФ атаковала Сумскую общину четырьмя беспилотниками. В результате обстрела погиб один человек, один ранен, 25 домов повреждены, 5 полностью разрушены.

В Сумской области у врага тактика малых штурмовых групп, но это не дает результатов, которые бы он ожидал - ГПСУ05.07.25, 10:49 • 1401 просмотр

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Сумская область
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