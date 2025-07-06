Число жертв российского обстрела в Сумской области возросло

В Битице Сумской области возросло количество погибших в результате российского обстрела в воскресенье, 6 июля. Об этом информирует начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, передает УНН.

Количество погибших в результате обстрела Бытицкого старостата возросло. К сожалению, имеем подтверждение о двух погибших. Это гражданские мужчины - говорится в сообщении.

По словам чиновника, также к медикам обратился еще один житель – с острой реакцией на стресс.

"В течение суток враг системно атаковал Бытицкий старостинский округ – авиабомбы, ракетный удар, дроны. Это циничный террор, направленный против мирного населения", - добавил Григоров.

Напомним

В воскресенье, 6 июля армия РФ атаковала Сумскую общину четырьмя беспилотниками. В результате обстрела погиб один человек, один ранен, 25 домов повреждены, 5 полностью разрушены.

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