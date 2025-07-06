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Атака по ТЦК у Кременчуку: речник командування Сухопутних військ повідомив, чи є постраждалі
Ексклюзив
6 липня, 12:18 • 20240 перегляди
Атака по ТЦК у Кременчуку: речник командування Сухопутних військ повідомив, чи є постраждалі
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рф атакувала безпілотниками Сумщину: є загиблий та поранені

Київ • УНН

 • 508 перегляди

6 липня армія рф атакувала Сумську громаду чотирма безпілотниками. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, одна поранена, 25 будинків пошкоджено, 5 повністю зруйновано.

рф атакувала безпілотниками Сумщину: є загиблий та поранені

У неділю, 06 липня армія рф атакувала безпілотниками Сумську громаду. Внаслідок російського обстрілу попередньо один загиблий і один поранений. Про це інформує начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, передає УНН

Сьогодні близько 15:45 ворог повторно завдав удару по Битицькому старостату Сумської МТГ чотирма БпЛА

- написав чиновник у своєму Telegram-каналі.

За його словами, у результаті сьогоднішніх атак пошкоджено 25 будинків, із них 5 – повністю зруйновано. Проводиться гасіння пожеж.

На жаль, загинула одна людина, одна поранена

- йдеться у дописі.

"Ліквідація наслідків продовжується. Під завалами можуть бути люди", - додав він.

На місці працюють усі відповідні служби. Надається необхідна допомога.

Нагадаємо

У неділю, 6 липня у Харкові та Херсоні рятувальники ДСНС зазнали повторних атак ворога під час гасіння пожеж, спричинених обстрілами. Пошкоджено дві пожежні автоцистерни, особовий склад не постраждав.

путін готує літо безперервних атак по Україні на тлі скорочення військової допомоги США - ЗМІ04.07.25, 18:28 • 12666 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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