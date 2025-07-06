рф атакувала безпілотниками Сумщину: є загиблий та поранені
Київ • УНН
6 липня армія рф атакувала Сумську громаду чотирма безпілотниками. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, одна поранена, 25 будинків пошкоджено, 5 повністю зруйновано.
У неділю, 06 липня армія рф атакувала безпілотниками Сумську громаду. Внаслідок російського обстрілу попередньо один загиблий і один поранений. Про це інформує начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, передає УНН.
Сьогодні близько 15:45 ворог повторно завдав удару по Битицькому старостату Сумської МТГ чотирма БпЛА
За його словами, у результаті сьогоднішніх атак пошкоджено 25 будинків, із них 5 – повністю зруйновано. Проводиться гасіння пожеж.
На жаль, загинула одна людина, одна поранена
"Ліквідація наслідків продовжується. Під завалами можуть бути люди", - додав він.
На місці працюють усі відповідні служби. Надається необхідна допомога.
Нагадаємо
У неділю, 6 липня у Харкові та Херсоні рятувальники ДСНС зазнали повторних атак ворога під час гасіння пожеж, спричинених обстрілами. Пошкоджено дві пожежні автоцистерни, особовий склад не постраждав.
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