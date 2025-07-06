РФ атаковала беспилотниками Сумщину: есть погибший и раненые

В воскресенье, 6 июля, армия РФ атаковала беспилотниками Сумскую общину. В результате российского обстрела предварительно один погибший и один раненый. Об этом информирует начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко, передает УНН.

Сегодня около 15:45 враг повторно нанес удар по Битицкому старостату Сумской МТГ четырьмя БпЛА - написал чиновник в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате сегодняшних атак повреждено 25 домов, из них 5 – полностью разрушены. Проводится тушение пожаров.

К сожалению, погиб один человек, один ранен - говорится в сообщении.

"Ликвидация последствий продолжается. Под завалами могут быть люди", - добавил он.

На месте работают все соответствующие службы. Оказывается необходимая помощь.

Напомним

В воскресенье, 6 июля в Харькове и Херсоне спасатели ГСЧС подверглись повторным атакам врага во время тушения пожаров, вызванных обстрелами. Повреждены две пожарные автоцистерны, личный состав не пострадал.

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