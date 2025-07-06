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РФ атаковала беспилотниками Сумщину: есть погибший и раненые

Киев • УНН

 • 260 просмотра

6 июля армия РФ атаковала Сумскую общину четырьмя беспилотниками. В результате обстрела погиб один человек, один ранен, 25 домов повреждены, 5 полностью разрушены.

РФ атаковала беспилотниками Сумщину: есть погибший и раненые

В воскресенье, 6 июля, армия РФ атаковала беспилотниками Сумскую общину. В результате российского обстрела предварительно один погибший и один раненый. Об этом информирует начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко, передает УНН

Сегодня около 15:45 враг повторно нанес удар по Битицкому старостату Сумской МТГ четырьмя БпЛА

- написал чиновник в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате сегодняшних атак повреждено 25 домов, из них 5 – полностью разрушены. Проводится тушение пожаров.

К сожалению, погиб один человек, один ранен

- говорится в сообщении.

"Ликвидация последствий продолжается. Под завалами могут быть люди", - добавил он.

На месте работают все соответствующие службы. Оказывается необходимая помощь.

Напомним

В воскресенье, 6 июля в Харькове и Херсоне спасатели ГСЧС подверглись повторным атакам врага во время тушения пожаров, вызванных обстрелами. Повреждены две пожарные автоцистерны, личный состав не пострадал.

путин готовит лето непрерывных атак по Украине на фоне сокращения военной помощи США - СМИ04.07.25, 18:28 • 12662 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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