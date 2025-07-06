У Харкові та Херсоні рятувальники були повторно атаковані загарбником на місці пожежі

Ворог завдали повторного удару вже після прибуття рятувальників на місце, де потрібно було виконувати завдання з локалізації пожеж. Передає УНН із посиланням на ДСНС України.

Деталі

Ворог атакував рятувальників під час виконання завдань у Харкові та Херсоні - передає пресслужба ДСНС.

Вночі російські загарбники вдарили по Харкову, використовуючи БПЛА.

Але вже після прибуття рятувальників на місце пожежі, ворог завдав повторного удару. - передає ДСНС.

Наслідки підступного повторного удару ворога: пошкоджено пожежну автоцистерну.

Особовий склад не постраждав - вогнеборці вчасно спустилися в укриття.

Також у Херсоні, вранці, після обстрілу міста, на території АЗС виникла пожежа.

Під час її гасіння ворог цілеспрямовано атакував рятувальників повторно. Унаслідок удару пошкоджено автоцистерну. - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Рятувальники Київщини ліквідували наслідки ворожої атаки 6 липня, що спричинила руйнування та пожежі у Вишгородській громаді. Постраждали троє людей.