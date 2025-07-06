У Харкові та Херсоні рятувальники були повторно атаковані загарбником на місці пожежі
Київ • УНН
У Харкові та Херсоні рятувальники ДСНС зазнали повторних атак ворога під час гасіння пожеж, спричинених обстрілами. Пошкоджено дві пожежні автоцистерни, особовий склад не постраждав.
Ворог завдали повторного удару вже після прибуття рятувальників на місце, де потрібно було виконувати завдання з локалізації пожеж. Передає УНН із посиланням на ДСНС України.
Деталі
Ворог атакував рятувальників під час виконання завдань у Харкові та Херсоні
Вночі російські загарбники вдарили по Харкову, використовуючи БПЛА.
Але вже після прибуття рятувальників на місце пожежі, ворог завдав повторного удару.
Наслідки підступного повторного удару ворога: пошкоджено пожежну автоцистерну.
Особовий склад не постраждав - вогнеборці вчасно спустилися в укриття.
Також у Херсоні, вранці, після обстрілу міста, на території АЗС виникла пожежа.
Під час її гасіння ворог цілеспрямовано атакував рятувальників повторно. Унаслідок удару пошкоджено автоцистерну.
Нагадаємо
Рятувальники Київщини ліквідували наслідки ворожої атаки 6 липня, що спричинила руйнування та пожежі у Вишгородській громаді. Постраждали троє людей.