В Харькове и Херсоне спасатели были повторно атакованы захватчиком на месте пожара

Враг нанес повторный удар уже после прибытия спасателей на место, где нужно было выполнять задачи по локализации пожаров. Передает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Враг атаковал спасателей во время выполнения задач в Харькове и Херсоне - передает пресс-служба ГСЧС.

Ночью российские захватчики ударили по Харькову, используя БПЛА.

Но уже после прибытия спасателей на место пожара, враг нанес повторный удар. - передает ГСЧС.

Последствия коварного повторного удара врага: повреждена пожарная автоцистерна.

Личный состав не пострадал - пожарные вовремя спустились в укрытие.

Также в Херсоне, утром, после обстрела города, на территории АЗС возник пожар.

Во время его тушения враг целенаправленно атаковал спасателей повторно. В результате удара повреждена автоцистерна. - говорится в сообщении.

Напомним

Спасатели Киевщины ликвидировали последствия вражеской атаки 6 июля, которая повлекла разрушения и пожары в Вышгородской общине. Пострадали три человека.