Ворожа атака на Київщину: в ДСНС показали руйнівні наслідки

Рятувальники Київщини показали ліквідацію наслідків ворожої атаки в ніч на неділю, 6 липня. Про це повідомляє УНН.

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В ДСНС зазначили, що чергова ворожа атака спричинила руйнації та пожежі в промисловому та житловому секторі Вишгородської громади.

Попередньо одна особа постраждала, надається медична допомога - уточнили в ДСНС.

Там додали, що на місці працюють усі відповідні оперативні служби.

Нагадаємо

За інформацією Київської ОВА, внаслідок ворожої атаки БпЛА у Вишгородському районі Київської області постраждали три людини: чоловік 35 років отримав осколкові рани спини, рук та ніг. Жінка 79 років та чоловік 75 років отримали гостру реакцію на стрес. Вся необхідна медична допомога постраждалим була надана на місці.

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