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Вражеская атака на Киевщину: в ГСЧС показали разрушительные последствия

Киев • УНН

 • 29 просмотра

Спасатели Киевщины ликвидировали последствия вражеской атаки 6 июля, которая повлекла разрушения и пожары в Вышгородской общине. Пострадали три человека.

Вражеская атака на Киевщину: в ГСЧС показали разрушительные последствия

Спасатели Киевской области показали ликвидацию последствий вражеской атаки в ночь на воскресенье, 6 июля. Об этом сообщает УНН.

Детали

В ГСЧС отметили, что очередная вражеская атака повлекла разрушения и пожары в промышленном и жилом секторе Вышгородской общины.

Предварительно один человек пострадал, оказывается медицинская помощь

- уточнили в ГСЧС.

Там добавили, что на месте работают все соответствующие оперативные службы.

Напомним

По информации Киевской ОВА, в результате вражеской атаки БпЛА в Вышгородском районе Киевской области пострадали три человека: мужчина 35 лет получил осколочные ранения спины, рук и ног. Женщина 79 лет и мужчина 75 лет получили острую реакцию на стресс. Вся необходимая медицинская помощь пострадавшим была оказана на месте.

Украина под массированной атакой: взрывы в Николаеве, Запорожье и Киеве06.07.25, 02:04 • 1605 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Киевская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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