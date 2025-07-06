Вражеская атака на Киевщину: в ГСЧС показали разрушительные последствия
Киев • УНН
Спасатели Киевщины ликвидировали последствия вражеской атаки 6 июля, которая повлекла разрушения и пожары в Вышгородской общине. Пострадали три человека.
Спасатели Киевской области показали ликвидацию последствий вражеской атаки в ночь на воскресенье, 6 июля. Об этом сообщает УНН.
Детали
В ГСЧС отметили, что очередная вражеская атака повлекла разрушения и пожары в промышленном и жилом секторе Вышгородской общины.
Предварительно один человек пострадал, оказывается медицинская помощь
Там добавили, что на месте работают все соответствующие оперативные службы.
Напомним
По информации Киевской ОВА, в результате вражеской атаки БпЛА в Вышгородском районе Киевской области пострадали три человека: мужчина 35 лет получил осколочные ранения спины, рук и ног. Женщина 79 лет и мужчина 75 лет получили острую реакцию на стресс. Вся необходимая медицинская помощь пострадавшим была оказана на месте.
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