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Атака по ТЦК у Кременчуку: речник командування Сухопутних військ повідомив, чи є постраждалі
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6 липня, 12:18 • 20233 перегляди
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Кількість жертв російського обстрілу на Сумщині зросла

Київ • УНН

 • 37 перегляди

У Битиці на Сумщині зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу 6 липня до двох цивільних чоловіків. Також один мешканець звернувся до медиків з гострою реакцією на стрес.

Кількість жертв російського обстрілу на Сумщині зросла

У Битиці на Сумщині зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу у неділю, 6 липня. Про це інформує начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає УНН.

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Битицького старостату зросла. На жаль, маємо підтвердження про двох загиблих. Це цивільні чоловіки

- йдеться у повідомленні.

За словами чиновника, також до медиків звернувся ще один мешканець – із гострою реакцією на стрес.

"Упродовж доби ворог системно атакував Битицький старостинський округ – авіабомби, ракетний удар, дрони. Це цинічний терор, спрямований проти мирного населення", - додав Григоров.

Нагадаємо

У неділю, 6 липня армія рф атакувала Сумську громаду чотирма безпілотниками. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, одна поранена, 25 будинків пошкоджено, 5 повністю зруйновано.

На Сумщині у ворога тактика малих штурмових груп, але це не дає результатів, які б він очікував - ДПСУ05.07.25, 10:49 • 1401 перегляд

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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