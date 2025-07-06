Кількість жертв російського обстрілу на Сумщині зросла

У Битиці на Сумщині зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу у неділю, 6 липня. Про це інформує начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає УНН.

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Битицького старостату зросла. На жаль, маємо підтвердження про двох загиблих. Це цивільні чоловіки - йдеться у повідомленні.

За словами чиновника, також до медиків звернувся ще один мешканець – із гострою реакцією на стрес.

"Упродовж доби ворог системно атакував Битицький старостинський округ – авіабомби, ракетний удар, дрони. Це цинічний терор, спрямований проти мирного населення", - додав Григоров.

Нагадаємо

У неділю, 6 липня армія рф атакувала Сумську громаду чотирма безпілотниками. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, одна поранена, 25 будинків пошкоджено, 5 повністю зруйновано.

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