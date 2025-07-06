Кількість жертв російського обстрілу на Сумщині зросла
Київ • УНН
У Битиці на Сумщині зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу 6 липня до двох цивільних чоловіків. Також один мешканець звернувся до медиків з гострою реакцією на стрес.
У Битиці на Сумщині зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу у неділю, 6 липня. Про це інформує начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає УНН.
Кількість загиблих унаслідок обстрілу Битицького старостату зросла. На жаль, маємо підтвердження про двох загиблих. Це цивільні чоловіки
За словами чиновника, також до медиків звернувся ще один мешканець – із гострою реакцією на стрес.
"Упродовж доби ворог системно атакував Битицький старостинський округ – авіабомби, ракетний удар, дрони. Це цинічний терор, спрямований проти мирного населення", - додав Григоров.
Нагадаємо
У неділю, 6 липня армія рф атакувала Сумську громаду чотирма безпілотниками. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, одна поранена, 25 будинків пошкоджено, 5 повністю зруйновано.
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