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ChatGPT отримає доступ до архівів низки ЗМІ для відповідей на запитання користувачів

ChatGPT отримає доступ до архівів низки ЗМІ для відповідей на запитання користувачів

Київ • УНН

 • 23641 перегляди

OpenAI підписав угоду, з ймовірною вартістю понад 250 мільйонів доларів з News Corp (американський транснаціональний медіахолдинг). Завдякі угоді планується навчити ChatGPT працювати з архівами низки відомих ЗМІ. ШІ отримає доступ до контенту, який захищено авторським правом.

Компанія OpenAI підписала угоду з американською медіагрупою News Corp, яка володіє такими газетами, як Wall Street Journal і New York Post. Штучний інтелект, навчатиметься на статтях видавництва, передає УНН із посиланням на WSJ.

Деталі

OpenAI уклав угоду з News Corp, сума якої за словами людей, знайомих з ситуацією може скласти понад 250 мільйонів доларів протягом п'яти років. Планується, що OpenAI зомже використовувати для навчання нових моделей штучного інтелекту архіви випусків низки ЗМІ: The Wall Street Journal, The New York Post, The Sun і The Times.

Довідка

ChatGPT — це програма так званого генеративного штучного інтелекту: чат-бот може генерувати власні тексти, зображення та інший вміст за запитом.

На сьогоднішній день він в основному мав доступ до загальнодоступних масових даних в Інтернеті.

При цьому, автори, художники та ЗМІ неодноразово критикували OpenAI та інших розробників штучного інтелекту за використання матеріалів, захищених авторським правом, без отримання згоди після звернення.

Вказується, що угода з News Corp вирішує це питання, а також надає чат-боту доступ до набагато більшої кількості інформації, яка раніше не була загальнодоступною.

Штучний інтелект у журналістиці: ChatGPT агрегуватиме контент глобального Springer Media, зокрема "Politico", "Bild" та "Welt"14.12.23, 19:21 • 46665 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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