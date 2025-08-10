Туреччину сколихнув потужний землетрус: пошкоджено будівлі, тривають афтершоки
Київ • УНН
10 серпня в турецькій провінції Баликесір стався землетрус магнітудою 6,1. Пошкоджено будівлі, у регіоні продовжуються афтершоки.
У турецькій провінції Баликесір 10 серпня стався землетрус магнітудою 6,1. Про це повідомляє CNN Türk, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що внаслідок землетрусу пошкоджені будівлі, на місцях руйнувань працюють аварійні служби.
О 19:53 стався землетрус магнітудою 6,1 бала, епіцентр якого знаходився в районі Синдирги провінції Баликесір. Землетрус також відчувалися в Стамбулі та Ізмірі
Вказується, що після землетрусу продовжуються афтершоки. Вже о 20:15 у тому ж районі стався повторний землетрус магнітудою 4,6.
Влада наполегливо попросила громадян не заходити до пошкоджених будівель.
Нагадаємо
5 серпня в Ірані стався землетрус магнітудою 5,6, епіцентр якого знаходився за 125 кілометрів на південний схід від міста Бам.
