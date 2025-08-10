$41.460.00
10 серпня, 08:18 • 18485 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 66883 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 143927 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 110014 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 282077 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 158779 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 343110 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 311683 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 107361 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 150006 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Туреччину сколихнув потужний землетрус: пошкоджено будівлі, тривають афтершоки

Київ • УНН

 • 2032 перегляди

10 серпня в турецькій провінції Баликесір стався землетрус магнітудою 6,1. Пошкоджено будівлі, у регіоні продовжуються афтершоки.

Туреччину сколихнув потужний землетрус: пошкоджено будівлі, тривають афтершоки

У турецькій провінції Баликесір 10 серпня стався землетрус магнітудою 6,1. Про це повідомляє CNN Türk, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що внаслідок землетрусу пошкоджені будівлі, на місцях руйнувань працюють аварійні служби.

О 19:53 стався землетрус магнітудою 6,1 бала, епіцентр якого знаходився в районі Синдирги провінції Баликесір. Землетрус також відчувалися в Стамбулі та Ізмірі

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що після землетрусу продовжуються афтершоки. Вже о 20:15 у тому ж районі стався повторний землетрус магнітудою 4,6.

Влада наполегливо попросила громадян не заходити до пошкоджених будівель.

Нагадаємо

5 серпня в Ірані стався землетрус магнітудою 5,6, епіцентр якого знаходився за 125 кілометрів на південний схід від міста Бам.

У Нью-Йорку стався землетрус: люди відчули поштовхи у кількох районах міста03.08.25, 08:10 • 8020 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії
Стамбул