В Ірані стався землетрус магнітудою 5,6: інформація про постраждалих і руйнування уточнюється
Київ • УНН
5 серпня в Ірані стався землетрус магнітудою 5,6, епіцентр якого знаходився за 125 кілометрів на південний схід від міста Бам. Повідомлень про постраждалих чи руйнування не надходило.
В Ірані у вівторок вранці, 5 серпня, стався землетрус магнітудою 5,6. Землетрус, який стався за 125 кілометрів на південний схід від міста Бам в Ірані, мав глибину 10 кілометрів, повідомляє Bloomberg з посиланням на Європейсько-середземноморського сейсмологічний центр, пише УНН.
Деталі
Рано вранці у вівторок на південному сході Ірану стався землетрус магнітудою 5,4 бала. Епіцентр знаходився приблизно за 125 кілометрів на південь від Бама в провінції Керман.
За даними Геологічної служби США, землетрус стався о 8:36 ранку за місцевим часом на глибині приблизно 10 км. Однак поки що жодних постраждалих чи пошкоджень споруд не підтверджено.
Землетруси в Ірані
Іран розташований у сейсмічно активному регіоні та за останні роки пережив багато руйнівних землетрусів. Найкатастрофічніший землетрус в новітній історії країни стався у 2013 році, коли землетрус магнітудою 6,7 бала сколихнув місто Бам. Тоді загинуло щонайменше 34 тисяч людей.
У липні 2022 року землетрус магнітудою 6,1 бала сколихнув південну провінцію Хормозган, уздовж узбережжя Перської затоки, в результаті чого загинуло щонайменше п'ять людей та було поранено понад 80.
Доповнення
На камчатці відбулося виверження вулкана крашенінникова – це сталось вперше за 600 років. Подія пов'язана з потужним землетрусом магнітудою 8,8 у регіоні.
У суботу ввечері землетрус магнітудою 3.0 стався у США, відчувався у Нью-Йорку та Нью-Джерсі. Поштовхи тривали до 10 секунд, інформації про постраждалих немає.