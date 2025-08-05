В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6: информация о пострадавших и разрушениях уточняется

$41.790.03
48.350.70
ukenru
06:28 • 9542 просмотра
Массовое отравление детей произошло в лагере во Львовской области: 24 ребенка в больнице
05:35 • 24290 просмотра
Куда поехать на выходные: короткие путешествия по Украине, которые заряжают энергией
Эксклюзив
4 августа, 15:11 • 70577 просмотра
Сергей Кузьминых и фармацевтический рынок: где заканчивается забота о пациенте и начинается лоббизмPhoto
4 августа, 12:41 • 67420 просмотра
Австрийский суд разрешил Нафтогазу взыскать более 120 млн евро активов с рф
Эксклюзив
4 августа, 12:06 • 107068 просмотра
Стоимость золота растет. Почему глобальный спрос на драгоценный металл вырос, а на ювелирные украшения упал
4 августа, 11:14 • 140705 просмотра
Ключи от противовоздушной обороны – в руках кремля? Как решение Госавиаслужбы влияет на боеготовность Украины
Эксклюзив
4 августа, 10:06 • 82192 просмотра
россияне начали добавлять в "шахеды" легковоспламеняющуюся смесь, чтобы вызвать больше пожаров - эксперт
4 августа, 07:56 • 72827 просмотра
Зеленский ввел санкции против похитителей активов с ВОТ и 15 руководителей российских музеев
Эксклюзив
4 августа, 07:35 • 74309 просмотра
Эндокринолог раскрыла преимущества и риски датчиков мониторинга глюкозы
Эксклюзив
4 августа, 07:19 • 70445 просмотра
В Житомире 17-летнюю девушку подозревают в жестоком убийстве своего парня
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.9м/с
57%
752мм
Популярные новости
Цены на бензин в России бьют рекорды: местные СМИ объяснили причину4 августа, 23:26 • 18626 просмотра
Десятилетие инфляции: Иран готовится "вычеркнуть четыре нуля" из национальной валюты4 августа, 23:54 • 10780 просмотра
Война России против Украины стала войной Трампа - CNN5 августа, 01:56 • 20928 просмотра
Удар FPV-дрона по Запорожью: двое раненыхPhoto5 августа, 02:37 • 11376 просмотра
рф атаковала железную дорогу в Лозовой: поврежден вокзал, погиб механик, 10 пострадавшихPhoto05:15 • 8782 просмотра
публикации
Куда поехать на выходные: короткие путешествия по Украине, которые заряжают энергией05:35 • 24269 просмотра
Сергей Кузьминых и фармацевтический рынок: где заканчивается забота о пациенте и начинается лоббизмPhoto
Эксклюзив
4 августа, 15:11 • 70552 просмотра
Стоимость золота растет. Почему глобальный спрос на драгоценный металл вырос, а на ювелирные украшения упал
Эксклюзив
4 августа, 12:06 • 107047 просмотра
Ключи от противовоздушной обороны – в руках кремля? Как решение Госавиаслужбы влияет на боеготовность Украины4 августа, 11:14 • 140688 просмотра
Как правильно выбрать спелый, сладкий и по-настоящему вкусный арбузPhoto3 августа, 07:54 • 256131 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Шон Даффи
Олег Синегубов
Иван Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Сумская область
Китай
Реклама
УНН Lite
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 28662 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto4 августа, 13:38 • 51919 просмотра
Гиганта быстрой моды Shein оштрафовали на миллион евро за гринвошинг - СМИ4 августа, 13:37 • 46579 просмотра
В четвертый раз стал отцом: Сергей Притула поделился трогательной фотографией с новорожденным сыномPhoto4 августа, 09:23 • 51611 просмотра
Пять интригующих сериалов-триллеров: что посмотреть в свободное времяVideo2 августа, 16:52 • 355012 просмотра
Актуальное
Шахед-136
9К720 Искандер
Беспилотный летательный аппарат
Нью-Йорк Таймс
Фокс Ньюс

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6: информация о пострадавших и разрушениях уточняется

Киев • УНН

 • 736 просмотра

5 августа в Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6, эпицентр которого находился в 125 километрах к юго-востоку от города Бам. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6: информация о пострадавших и разрушениях уточняется

Во вторник утром, 5 августа, в Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6. Землетрясение, произошедшее в 125 километрах к юго-востоку от города Бам в Иране, имело глубину 10 километров, сообщает Bloomberg со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, пишет УНН.

Детали

Рано утром во вторник на юго-востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла. Эпицентр находился примерно в 125 километрах к югу от Бама в провинции Керман.

По данным Геологической службы США, землетрясение произошло в 8:36 утра по местному времени на глубине примерно 10 км. Однако пока никаких пострадавших или повреждений сооружений не подтверждено.

Землетрясения в Иране

Иран расположен в сейсмически активном регионе и за последние годы пережил много разрушительных землетрясений. Самое катастрофическое землетрясение в новейшей истории страны произошло в 2013 году, когда землетрясение магнитудой 6,7 балла сотрясло город Бам. Тогда погибло по меньшей мере 34 тысячи человек.

В июле 2022 года землетрясение магнитудой 6,1 балла сотрясло южную провинцию Хормозган, вдоль побережья Персидского залива, в результате чего погибло по меньшей мере пять человек и было ранено более 80.

Дополнение

На Камчатке произошло извержение вулкана Крашенинникова – это случилось впервые за 600 лет. Событие связано с мощным землетрясением магнитудой 8,8 в регионе.

В субботу вечером землетрясение магнитудой 3.0 произошло в США, ощущалось в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Толчки продолжались до 10 секунд, информации о пострадавших нет.

Павел Зинченко

Новости Мира
Нью-Джерси
Bloomberg L.P.
Нью-Йорк
Соединённые Штаты
Иран