В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6: информация о пострадавших и разрушениях уточняется
Киев • УНН
5 августа в Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6, эпицентр которого находился в 125 километрах к юго-востоку от города Бам. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.
Во вторник утром, 5 августа, в Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6. Землетрясение, произошедшее в 125 километрах к юго-востоку от города Бам в Иране, имело глубину 10 километров, сообщает Bloomberg со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, пишет УНН.
Детали
Рано утром во вторник на юго-востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла. Эпицентр находился примерно в 125 километрах к югу от Бама в провинции Керман.
По данным Геологической службы США, землетрясение произошло в 8:36 утра по местному времени на глубине примерно 10 км. Однако пока никаких пострадавших или повреждений сооружений не подтверждено.
Землетрясения в Иране
Иран расположен в сейсмически активном регионе и за последние годы пережил много разрушительных землетрясений. Самое катастрофическое землетрясение в новейшей истории страны произошло в 2013 году, когда землетрясение магнитудой 6,7 балла сотрясло город Бам. Тогда погибло по меньшей мере 34 тысячи человек.
В июле 2022 года землетрясение магнитудой 6,1 балла сотрясло южную провинцию Хормозган, вдоль побережья Персидского залива, в результате чего погибло по меньшей мере пять человек и было ранено более 80.
Дополнение
На Камчатке произошло извержение вулкана Крашенинникова – это случилось впервые за 600 лет. Событие связано с мощным землетрясением магнитудой 8,8 в регионе.
В субботу вечером землетрясение магнитудой 3.0 произошло в США, ощущалось в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Толчки продолжались до 10 секунд, информации о пострадавших нет.