Турцию сотрясло мощное землетрясение: повреждены здания, продолжаются афтершоки
Киев • УНН
10 августа в турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 6,1. Повреждены здания, в регионе продолжаются афтершоки.
В турецкой провинции Балыкесир 10 августа произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает CNN Türk, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в результате землетрясения повреждены здания, на местах разрушений работают аварийные службы.
В 19:53 произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла, эпицентр которого находился в районе Сындыргы провинции Балыкесир. Землетрясение также ощущалось в Стамбуле и Измире
Указывается, что после землетрясения продолжаются афтершоки. Уже в 20:15 в том же районе произошло повторное землетрясение магнитудой 4,6.
Власти настоятельно попросили граждан не заходить в поврежденные здания.
Напомним
5 августа в Иране произошло землетрясение магнитудой 5,6, эпицентр которого находился в 125 километрах к юго-востоку от города Бам.
