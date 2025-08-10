Авіаудар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 19 осіб
Київ • УНН
Внаслідок авіаобстрілу Запоріжжя 10 серпня постраждало 19 осіб. Дві керовані авіабомби зруйнували автовокзал та медзаклад, пошкоджено житлові будинки.
Кількість постраждалих унаслідок авіаобстрілу Запоріжжя 10 серпня зросла до 19. Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров, інформує УНН.
Деталі
За його словами, медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.
Тим часом в Офісі генерального прокурора (ОГП) уточнили, що внаслідок влучання двох керованих авіаційних бомб частково зруйновано будівлю автовокзалу та медичного закладу.
Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будівлі та житлові будинки розташовані поруч з місцем влучень
Там уточнили, що за процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо
У неділю, 10 серпня, російські окупанти вдарили коригованою авіаційною бомбою по Запоріжжю. В результаті атаки постраждав об’єкт транспортної інфраструктури, є постраждалі серед мирного населення.
