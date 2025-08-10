Авиаудар по Запорожью: число пострадавших возросло до 19 человек
Киев • УНН
В результате авиаобстрела Запорожья 10 августа пострадали 19 человек. Две управляемые авиабомбы разрушили автовокзал и медучреждение, повреждены жилые дома.
Число пострадавших в результате авиаобстрела Запорожья 10 августа возросло до 19. Об этом сообщил руководитель ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Тем временем в Офисе генерального прокурора (ОГП) уточнили, что в результате попадания двух управляемых авиационных бомб частично разрушено здание автовокзала и медицинского учреждения.
Взрывной волной и обломками повреждены здания и жилые дома, расположенные рядом с местом попаданий
Там уточнили, что под процессуальным руководством прокуроров Запорожской областной прокуратуры начато расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним
В воскресенье, 10 августа, российские оккупанты ударили корректируемой авиационной бомбой по Запорожью. В результате атаки пострадал объект транспортной инфраструктуры, есть пострадавшие среди мирного населения.
