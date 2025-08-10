$41.460.00
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 42280 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 123800 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходные
9 августа, 06:10 • 96384 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 270654 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 154316 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 330792 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила Украина
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 303484 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 106887 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 149531 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
В Запорожье в результате вражеского обстрела погибли три человека

Киев • УНН

 • 802 просмотра

В Запорожье в результате российских обстрелов погибли двое мужчин и женщина, одна 69-летняя женщина ранена. Оккупанты нанесли почти 500 ударов по 15 населенным пунктам региона.

В Запорожье в результате вражеского обстрела погибли три человека

В Запорожской области в результате вражеского обстрела погибли двое мужчин и женщина. Еще один человек получил ранения, пишет УНН со ссылкой на Национальную полицию.

Детали

В Запорожье в результате российских обстрелов три человека погибли, один получил ранения: полиция зафиксировала последствия военных преступлений

- говорится в сообщении.

Сообщается, что за прошедшие сутки российские захватчики обстреляли 15 населенных пунктов региона, нанеся почти полтысячи ударов с применением авиации, артиллерии, РСЗО и беспилотников.

В результате обстрелов в Запорожском, Васильевском и Пологовском районах погибли двое гражданских мужчин и женщина.

Еще одна 69-летняя местная жительница получила ранения.

Полицейские продолжают работать на местах атак, собирают доказательную базу и оказывают помощь пострадавшим

- сообщили в полиции.

Дополнение

Российские войска обстреляли железнодорожный вокзал в Синельниково на Днепропетровщине. Часть поездов будет курсировать по измененным маршрутам или временно отменена.

Павел Зинченко

