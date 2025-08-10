В Запорожье в результате вражеского обстрела погибли три человека
Киев • УНН
В Запорожье в результате российских обстрелов погибли двое мужчин и женщина, одна 69-летняя женщина ранена. Оккупанты нанесли почти 500 ударов по 15 населенным пунктам региона.
В Запорожской области в результате вражеского обстрела погибли двое мужчин и женщина. Еще один человек получил ранения, пишет УНН со ссылкой на Национальную полицию.
Детали
В Запорожье в результате российских обстрелов три человека погибли, один получил ранения: полиция зафиксировала последствия военных преступлений
Сообщается, что за прошедшие сутки российские захватчики обстреляли 15 населенных пунктов региона, нанеся почти полтысячи ударов с применением авиации, артиллерии, РСЗО и беспилотников.
В результате обстрелов в Запорожском, Васильевском и Пологовском районах погибли двое гражданских мужчин и женщина.
Еще одна 69-летняя местная жительница получила ранения.
Полицейские продолжают работать на местах атак, собирают доказательную базу и оказывают помощь пострадавшим
Дополнение
Российские войска обстреляли железнодорожный вокзал в Синельниково на Днепропетровщине. Часть поездов будет курсировать по измененным маршрутам или временно отменена.