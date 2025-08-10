На Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу загинули три людини
Київ • УНН
На Запоріжжі внаслідок російських обстрілів загинули двоє чоловіків та жінка, одна 69-річна жінка поранена. Окупанти завдали майже 500 ударів по 15 населених пунктах регіону.
У Запорізькій області внаслідок ворожого обстрілу загинули два чоловіки і жінка. Ще одна людина отримала поранення, пише УНН з посиланням на Національну поліцію.
Деталі
Повідомляється, що минулої доби російські загарбники обстріляли 15 населених пунктів регіону, завдавши майже півтисячі ударів із застосуванням авіації, артилерії, РСЗВ та безпілотників.
Внаслідок обстрілів у Запорізькому, Василівському та Пологівському районах загинули двоє цивільних чоловіків та жінка.
Ще одна 69-річна місцева мешканка отримала поранення.
Поліцейські продовжують працювати на місцях атак, збирають доказову базу та надають допомогу постраждалим
Доповнення
Російські війська обстріляли залізничний вокзал у Синельниковому на Дніпропетровщині. Частина поїздів курсуватиме за зміненими маршрутами або тимчасово скасована.