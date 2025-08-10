Загарбники обстріляли залізничний вокзал у місті Синельникове на Дніпропетровщині
Київ • УНН
Російські війська обстріляли залізничний вокзал у Синельниковому на Дніпропетровщині. Частина поїздів курсуватиме за зміненими маршрутами або тимчасово скасована.
Частина поїздів курсуватиме за зміненими маршрутами через атаку російських військ по залізничній станції у населенному пункті Синельникове у Дніпропетровській області. Передає УНН із посиланням на допис голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Перцовського.
Деталі
Мирний процес у виконанні варварів-сусідів наразі виглядає так. Чергова ніч і черговий масований наліт на залізничний вузол, в тому числі вокзал. Дніпропетровська область. Усіх чергових працівників завчасно відведено, тож найголовніше - без жертв. Вже із самого-самого ранку розпочалося відновлення. Наше літо таке.
Про зміни у русі повідомляє Укрзалізниця.
Бойові дії на Дніпропетровщині спричинили тимчасове скасування поїздів та зміну маршрутів курсування через станцію Синельникове-1.
Тимчасово скасовуються поїзди:
- 6107 Синельникове-1 — Дніпро-Головний;
- 6272 Синельникове-1 — Самійлівка;
- 6277 Самійлівка — Дніпро-Головний;
- 6583 Синельникове-1 — Запоріжжя-2;
- 6185 Синельникове-1 — Дніпро-Головний;
- 6104 Синельникове-1 — Чаплине;
- 6148 Чаплине — Демурине;
- 6143 Демурине — Чаплине;
- 6141 Чаплине — Дніпро-Головний;
- 7201 Синельникове-1 — Дніпро-Головний;
- 6533/6534 Запоріжжя-2 — Синельникове-1;
- 6548/6547 Синельникове-1 — Запоріжжя-2;
- 6109 Демируне — Дніпро-Головний;
- 6110 Дніпро-Головний — Чаплине;
Поїзд №7202 Камʼянське-Пасажирське — Дніпро-Головний курсує за зміненим маршрутом (замість Камʼянське-Пасажирське — Синельникове-1).
Також маршрут скорочено:
- №7204 курсуватиме Камʼянське-Пасажирське — Дніпро-Головний (замість Камʼянське-Пасажирське — Синельникове-1);
- Скасовано рейс №7405 Синельникове-1 — Дніпро-Головний.
Нагадаємо
Внаслідок нічної атаки дронів по Лозовій на Харківщині загинуло 2 особи, постраждало 10, з них 2 дітей.
У липні втричі збільшилась кількість евакуйованих пасажирів з Дніпропетровської області та майже вдвічі з Запорізької. Це відбувається через наближення лінії фронту, пише УНН з посиланням на Укрзалізницю.