Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 38218 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 119838 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 93886 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 268634 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 153583 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 328415 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 301663 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 106825 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 149447 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Загарбники обстріляли залізничний вокзал у місті Синельникове на Дніпропетровщині

Київ • УНН

 • 1014 перегляди

Російські війська обстріляли залізничний вокзал у Синельниковому на Дніпропетровщині. Частина поїздів курсуватиме за зміненими маршрутами або тимчасово скасована.

Загарбники обстріляли залізничний вокзал у місті Синельникове на Дніпропетровщині

Частина поїздів курсуватиме за зміненими маршрутами через атаку російських військ по залізничній станції у населенному пункті Синельникове у Дніпропетровській області. Передає УНН із посиланням на допис голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Перцовського.

Деталі

Мирний процес у виконанні варварів-сусідів наразі виглядає так. Чергова ніч і черговий масований наліт на залізничний вузол, в тому числі вокзал. Дніпропетровська область. Усіх чергових працівників завчасно відведено, тож найголовніше - без жертв. Вже із самого-самого ранку розпочалося відновлення. Наше літо таке.

- повідомив Перцовський.

Про зміни у русі повідомляє Укрзалізниця.

Бойові дії на Дніпропетровщині спричинили тимчасове скасування поїздів та зміну маршрутів курсування через станцію Синельникове-1.

Тимчасово скасовуються поїзди:

  • 6107 Синельникове-1 — Дніпро-Головний;
    • 6272 Синельникове-1 — Самійлівка;
      • 6277 Самійлівка — Дніпро-Головний;
        • 6583 Синельникове-1 — Запоріжжя-2;
          • 6185 Синельникове-1 — Дніпро-Головний;
            • 6104 Синельникове-1 — Чаплине;
              • 6148 Чаплине — Демурине;
                • 6143 Демурине — Чаплине;
                  • 6141 Чаплине — Дніпро-Головний;
                    • 7201 Синельникове-1 — Дніпро-Головний;
                      • 6533/6534 Запоріжжя-2 — Синельникове-1;
                        • 6548/6547 Синельникове-1 — Запоріжжя-2;
                          • 6109 Демируне — Дніпро-Головний;
                            • 6110 Дніпро-Головний — Чаплине;

                              Поїзд №7202 Камʼянське-Пасажирське — Дніпро-Головний курсує за зміненим маршрутом (замість Камʼянське-Пасажирське — Синельникове-1).

                              Також маршрут скорочено:

                              • №7204 курсуватиме Камʼянське-Пасажирське — Дніпро-Головний (замість Камʼянське-Пасажирське — Синельникове-1);
                                • Скасовано рейс №7405 Синельникове-1 — Дніпро-Головний.

                                  Нагадаємо

                                  Внаслідок нічної атаки дронів по Лозовій на Харківщині загинуло 2 особи, постраждало 10, з них 2 дітей. 

                                    У липні втричі збільшилась кількість евакуйованих пасажирів з Дніпропетровської області та майже вдвічі з Запорізької. Це відбувається через наближення лінії фронту, пише УНН з посиланням на Укрзалізницю.  

                                  Ігор Тележніков

                                  СуспільствоВійна
                                  Харківська область
                                  Дніпропетровська область
                                  Запорізька область
                                  Українська залізниця