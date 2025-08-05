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The New York Times

Харківщина: кількість жертв атаки рф у Лозовій зросла до двох

Київ • УНН

 • 584 перегляди

Внаслідок нічної атаки дронів по Лозовій на Харківщині загинуло 2 особи, постраждало 10, з них 2 дітей. Пошкоджено залізничну інфраструктуру, житлові будинки та енергетичний об'єкт.

Харківщина: кількість жертв атаки рф у Лозовій зросла до двох

Кількість жертв масованого удару рф дронами по Лозовій на Харківщині зросла до 2, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

У Лозовій усувають наслідки нічного ворожого обстрілу. Це була наймасовіша атака міста з початку війни - армія рф застосувала, попередньо, 34 ударні безпілотники. На жаль, 2 людей загинули

- повідомив Синєгубов.

За даними голови ОВА, 10 людей постраждали, серед них - 2 дітей. Усі отримали кваліфіковану медичну допомогу.

"Пошкоджено об'єкти залізничної інфраструктури, зокрема, вокзал, депо, а також житлові будинки, енергетичний обʼєкт", - зазначив Синєгубов.

З його слів, на місці події створено відповідні штаби, працюють разом із міською владою, "Укрзалізницею".

"Пріоритет - розбір завалів та перевірка наявності постраждалих під уламками. По завершенню першочергових оперативних робіт планується відновлення руху потягів", - вказав Синєгубов.

рф атакувала залізницю у Лозовій: пошкоджено вокзал, загинув механік, 10 постраждалих05.08.25, 08:15 • 23048 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна
Олег Синєгубов
Харківська область
Українська залізниця
Лозова