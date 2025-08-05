Харківщина: кількість жертв атаки рф у Лозовій зросла до двох
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки дронів по Лозовій на Харківщині загинуло 2 особи, постраждало 10, з них 2 дітей. Пошкоджено залізничну інфраструктуру, житлові будинки та енергетичний об'єкт.
Кількість жертв масованого удару рф дронами по Лозовій на Харківщині зросла до 2, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
У Лозовій усувають наслідки нічного ворожого обстрілу. Це була наймасовіша атака міста з початку війни - армія рф застосувала, попередньо, 34 ударні безпілотники. На жаль, 2 людей загинули
За даними голови ОВА, 10 людей постраждали, серед них - 2 дітей. Усі отримали кваліфіковану медичну допомогу.
"Пошкоджено об'єкти залізничної інфраструктури, зокрема, вокзал, депо, а також житлові будинки, енергетичний обʼєкт", - зазначив Синєгубов.
З його слів, на місці події створено відповідні штаби, працюють разом із міською владою, "Укрзалізницею".
"Пріоритет - розбір завалів та перевірка наявності постраждалих під уламками. По завершенню першочергових оперативних робіт планується відновлення руху потягів", - вказав Синєгубов.
рф атакувала залізницю у Лозовій: пошкоджено вокзал, загинув механік, 10 постраждалих05.08.25, 08:15 • 23048 переглядiв