Харьковская область: число жертв атаки рф в Лозовой возросло до двух
Киев • УНН
В результате ночной атаки дронов по Лозовой на Харьковщине погибли 2 человека, пострадали 10, из них 2 детей. Повреждена железнодорожная инфраструктура, жилые дома и энергетический объект.
Число жертв массированного удара рф дронами по Лозовой на Харьковщине возросло до 2, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
В Лозовой устраняют последствия ночного вражеского обстрела. Это была самая массированная атака города с начала войны - армия рф применила, предварительно, 34 ударных беспилотника. К сожалению, 2 человека погибли
По данным главы ОВА, 10 человек пострадали, среди них - 2 детей. Все получили квалифицированную медицинскую помощь.
"Повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры, в частности, вокзал, депо, а также жилые дома, энергетический объект", - отметил Синегубов.
По его словам, на месте происшествия созданы соответствующие штабы, работают вместе с городскими властями, "Укрзализныцей".
"Приоритет - разбор завалов и проверка наличия пострадавших под обломками. По завершению первоочередных оперативных работ планируется возобновление движения поездов", - указал Синегубов.
рф атаковала железную дорогу в Лозовой: поврежден вокзал, погиб механик, 10 пострадавших05.08.25, 08:15 • 22861 просмотр