Оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал в городе Синельниково на Днепропетровщине
Киев • УНН
Российские войска обстреляли железнодорожный вокзал в Синельниково на Днепропетровщине. Часть поездов будет курсировать по измененным маршрутам или временно отменена.
Часть поездов будет курсировать по измененным маршрутам из-за атаки российских войск по железнодорожной станции в населенном пункте Синельниково в Днепропетровской области. Передает УНН со ссылкой на сообщение председателя правления АО "Укрзалізниця" Александра Перцовского.
Детали
Мирный процесс в исполнении варваров-соседей сейчас выглядит так. Очередная ночь и очередной массированный налет на железнодорожный узел, в том числе вокзал. Днепропетровская область. Все дежурные работники заблаговременно отведены, поэтому самое главное - без жертв. Уже с самого-самого утра началось восстановление. Наше лето такое.
Об изменениях в движении сообщает Укрзалізниця.
Боевые действия на Днепропетровщине повлекли за собой временную отмену поездов и изменение маршрутов курсирования через станцию Синельниково-1.
Временно отменяются поезда:
- 6107 Синельниково-1 — Днепр-Главный;
- 6272 Синельниково-1 — Самойловка;
- 6277 Самойловка — Днепр-Главный;
- 6583 Синельниково-1 — Запорожье-2;
- 6185 Синельниково-1 — Днепр-Главный;
- 6104 Синельниково-1 — Чаплино;
- 6148 Чаплино — Демурино;
- 6143 Демурино — Чаплино;
- 6141 Чаплино — Днепр-Главный;
- 7201 Синельниково-1 — Днепр-Главный;
- 6533/6534 Запорожье-2 — Синельниково-1;
- 6548/6547 Синельниково-1 — Запорожье-2;
- 6109 Демурино — Днепр-Главный;
- 6110 Днепр-Главный — Чаплино;
Поезд №7202 Каменское-Пассажирское — Днепр-Главный курсирует по измененному маршруту (вместо Каменское-Пассажирское — Синельниково-1).
Также маршрут сокращен:
- №7204 будет курсировать Каменское-Пассажирское — Днепр-Главный (вместо Каменское-Пассажирское — Синельниково-1);
- Отменен рейс №7405 Синельниково-1 — Днепр-Главный.
Напомним
В результате ночной атаки дронов по Лозовой на Харьковщине погибло 2 человека, пострадало 10, из них 2 детей.
В июле втрое увеличилось количество эвакуированных пассажиров из Днепропетровской области и почти вдвое из Запорожской. Это происходит из-за приближения линии фронта, пишет УНН со ссылкой на Укрзалізницю.