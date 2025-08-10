$41.460.00
9 августа, 14:11
Оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал в городе Синельниково на Днепропетровщине

Киев • УНН

 • 694 просмотра

Российские войска обстреляли железнодорожный вокзал в Синельниково на Днепропетровщине. Часть поездов будет курсировать по измененным маршрутам или временно отменена.

Оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал в городе Синельниково на Днепропетровщине

Часть поездов будет курсировать по измененным маршрутам из-за атаки российских войск по железнодорожной станции в населенном пункте Синельниково в Днепропетровской области. Передает УНН со ссылкой на сообщение председателя правления АО "Укрзалізниця" Александра Перцовского.

Детали

Мирный процесс в исполнении варваров-соседей сейчас выглядит так. Очередная ночь и очередной массированный налет на железнодорожный узел, в том числе вокзал. Днепропетровская область. Все дежурные работники заблаговременно отведены, поэтому самое главное - без жертв. Уже с самого-самого утра началось восстановление. Наше лето такое.

- сообщил Перцовский.

Об изменениях в движении сообщает Укрзалізниця.

Боевые действия на Днепропетровщине повлекли за собой временную отмену поездов и изменение маршрутов курсирования через станцию Синельниково-1.

Временно отменяются поезда:

  • 6107 Синельниково-1 — Днепр-Главный;
    • 6272 Синельниково-1 — Самойловка;
      • 6277 Самойловка — Днепр-Главный;
        • 6583 Синельниково-1 — Запорожье-2;
          • 6185 Синельниково-1 — Днепр-Главный;
            • 6104 Синельниково-1 — Чаплино;
              • 6148 Чаплино — Демурино;
                • 6143 Демурино — Чаплино;
                  • 6141 Чаплино — Днепр-Главный;
                    • 7201 Синельниково-1 — Днепр-Главный;
                      • 6533/6534 Запорожье-2 — Синельниково-1;
                        • 6548/6547 Синельниково-1 — Запорожье-2;
                          • 6109 Демурино — Днепр-Главный;
                            • 6110 Днепр-Главный — Чаплино;

                              Поезд №7202 Каменское-Пассажирское — Днепр-Главный курсирует по измененному маршруту (вместо Каменское-Пассажирское — Синельниково-1).

                              Также маршрут сокращен:

                              • №7204 будет курсировать Каменское-Пассажирское — Днепр-Главный (вместо Каменское-Пассажирское — Синельниково-1);
                                • Отменен рейс №7405 Синельниково-1 — Днепр-Главный.

                                  Напомним

                                  В результате ночной атаки дронов по Лозовой на Харьковщине погибло 2 человека, пострадало 10, из них 2 детей.

                                  В июле втрое увеличилось количество эвакуированных пассажиров из Днепропетровской области и почти вдвое из Запорожской. Это происходит из-за приближения линии фронта, пишет УНН со ссылкой на Укрзалізницю.

                                  Игорь Тележников

                                  ОбществоВойна
                                  Харьковская область
                                  Днепропетровская область
                                  Запорожская область
                                  Украинская железная дорога