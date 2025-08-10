росія вдарила КАБом по Запоріжжю: є влучання у цівільний об'єкт, постраждали люди
Київ • УНН
російські окупанти 10 серпня вдарили коригованою авіаційною бомбою по Запоріжжю. Постраждав об'єкт транспортної інфраструктури, є поранені серед цивільних.
У неділю, 10 серпня, російські окупанти вдарили коригованою авіаційною бомбою по Запоріжжю. В результаті атаки постраждав об’єкт транспортної інфраструктури, є постраждалі серед мирного населення. Про це повідомив у Telegram начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
Вісім постраждалих, один з них - у важкому стані - такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Стан чотирьох людей медики оцінюють, як середньої тяжкості. Всім постраждалим надається необхідна допомога
Водночас ЗМІ і Telegram пабліки Запоріжжя повідомляють, що окупанти цілились у автовокзал міста.
UPD: за даними місцевих ЗМІ і Telegram пабліків, кількість постраждалих зросла до 12 чоловік.
Нагадаємо
У Запорізькій області внаслідок ворожого обстрілу минулої ночі загинули два чоловіки і жінка. Ще одна людина отримала поранення.