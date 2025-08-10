россия ударила КАБом по Запорожью: есть попадание в гражданский объект, пострадали люди

$41.460.00
10 августа, 08:18 • 14835 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 58419 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 137076 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 105631 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 278426 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 157346 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 339185 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 309019 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 107209 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 149908 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Популярные новости
Европейские лидеры опубликовали совместное заявление по Украине на фоне предстоящей встречи Трампа и Путина10 августа, 07:53 • 8968 просмотра
Радиоактивная вода с британской базы ядерных субмарин вытекла в море - СМИ10 августа, 08:12 • 10736 просмотра
В Запорожье в результате вражеского обстрела погибли три человекаPhoto10 августа, 09:04 • 7506 просмотра
Глава Пентагона обнародовал видео, на котором представители церкви, к которой он принадлежит, выступают против права голоса для женщинVideo10 августа, 09:08 • 5846 просмотра
В Москве заговорили о терактах на фоне предстоящей встречи Трампа и Путина10 августа, 09:47 • 5458 просмотра
публикации
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo8 августа, 14:38 • 339180 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 217371 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 309015 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 318784 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 220951 просмотра
УНН Lite
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 55094 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 137055 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 318784 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 229121 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 238410 просмотра
россия ударила КАБом по Запорожью: есть попадание в гражданский объект, пострадали люди

Киев • УНН

 • 1064 просмотра

российские оккупанты 10 августа ударили корректируемой авиационной бомбой по Запорожью. Пострадал объект транспортной инфраструктуры, есть раненые среди гражданских.

россия ударила КАБом по Запорожью: есть попадание в гражданский объект, пострадали люди

В воскресенье, 10 августа, российские оккупанты ударили корректируемой авиационной бомбой по Запорожью. В результате атаки пострадал объект транспортной инфраструктуры, есть пострадавшие среди мирного населения. Об этом сообщил в Telegram начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Восемь пострадавших, один из них - в тяжелом состоянии - таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. Состояние четырех человек медики оценивают, как средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь

– написал Федоров.

В то же время СМИ и Telegram паблики Запорожья сообщают, что оккупанты целились в автовокзал города.

UPD: по данным местных СМИ и Telegram пабликов, количество пострадавших возросло до 12 человек.

Напомним

В Запорожской области в результате вражеского обстрела минувшей ночью погибли два мужчины и женщина. Еще один человек получил ранения.

Евгений Устименко

ОбществоВойнаКриминал и ЧП
Украина
Запорожье