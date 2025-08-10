россия ударила КАБом по Запорожью: есть попадание в гражданский объект, пострадали люди
Киев • УНН
российские оккупанты 10 августа ударили корректируемой авиационной бомбой по Запорожью. Пострадал объект транспортной инфраструктуры, есть раненые среди гражданских.
В воскресенье, 10 августа, российские оккупанты ударили корректируемой авиационной бомбой по Запорожью. В результате атаки пострадал объект транспортной инфраструктуры, есть пострадавшие среди мирного населения. Об этом сообщил в Telegram начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Восемь пострадавших, один из них - в тяжелом состоянии - таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. Состояние четырех человек медики оценивают, как средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь
В то же время СМИ и Telegram паблики Запорожья сообщают, что оккупанты целились в автовокзал города.
UPD: по данным местных СМИ и Telegram пабликов, количество пострадавших возросло до 12 человек.
Напомним
В Запорожской области в результате вражеского обстрела минувшей ночью погибли два мужчины и женщина. Еще один человек получил ранения.