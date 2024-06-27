Відповіді ChatGPT не гірше відповідей реальних студентів, ШІ вражає викладачів – дослідження
Київ • УНН
Під час дистанційного іспиту з психології в Університеті Редінга відповіді, згенеровані штучним інтелектом ChatGPT змогли обдурити викладачів. Деякі були оцінені краще, ніж середні відповіді реальних студентів.
Представники Університету Редінгу, Велика Британія, відправили штучний інтелект складати іспити. За допомогою автоматично згенерованих відповідей вони зуміли обдурити викладачів під час дистанційного іспиту. Пише УНН із посиланням на ВВС.
Деталі
Британські дослідники з Університету Редінга провели експеримент з ChatGPT (один із провідних додатків, який взаємодіє зі штучним інтелектом). Вони використали бот під час іспитів з психології на здобуття ступіню бакалавра в цьому ж університеті.
Зазначається, що у даному іспиті брали участь 33 фальшивих студенти; екзаменаторам про це було невідомо. Як виявилося, 94% надісланих відповідей ШІ були прийняті ними без проблем.
Ба більше, викладачі виявили, що відповіді чат-бота GPT кращі за середню відповідь реального учня у 83% випадків. На думку дослідників, це свідчить про те, що додатки ШІ, такі як ChatGPT, ускладнюють дистанційне тестування навчальних закладів.
Це ставить під загрозу академічну доброчесність, тому результати дослідження оцінили як "надзвичайно тривожні".
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Доцент Пітер Скарф і професор Етьєн Рош, які керували дослідженням, заявили наступне:
- Отримані результати мають стати "тривожним сигналом" для викладачів усього світу;
- Багато університетів відмовилися від традиційних іспитів, коли студентам доводиться писати роботи від руки, і тепер навчальним закладам потрібно замислитися над тим, як боротися зі "списуванням" за допомогою ШІ.
Необов'язково повертатися до екзаменаційних робіт, написаних від руки, але з урахуванням розвитку ШІ глобальному сектору освіти доведеться змінюватися
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