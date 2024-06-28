Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто не ожидает альтернативы формату "Рамштайн" на фоне предложений в НАТО относительно нового инструмента поддержки Украины. Об этом Зеленский заявил во время встречи с президентом Словении Наташей Пирц Мусар, передает УНН.

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Что касается альтернативы "Рамштайну": никто не ожидает никакой альтернативы. Это дополнительный инструмент будет. То есть "Рамштайн" будет работать, это для нас важно, потому что в нем более 50 стран, и там не только страны НАТО. Мы не можем находить альтернативу такому широкому представительству. Инструмент, который сегодня предлагают страны НАТО и генсек - и об этом мы с ним говорили - мне кажется, сегодня рано об этом говорить. Но мне кажется, это дополнительный мощный инструмент. Там важен очень механизм, чтобы деньги, которые выделяются теми или иными государствами для поддержки обороноспособности Украины, доходили в Украину. Посмотрим, какой будет результат, но мне кажется, это важно - сказал Зеленский.

Напомним,

На июльском саммите в Вашингтоне НАТО объявит о новой миссии военной помощи Украине, - речь идет о создании штаб-квартиры для координации военной помощи, которая будет располагаться в Германии.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что сейчас НАТО работает над вопросом миссии НАТО для Украины, чтобы обеспечить долгосрочную военную поддержку и приблизить Украину к членству в НАТО.