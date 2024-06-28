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Зеленський: ніхто не очікує жодної альтернативи "Рамштайну"

Київ • УНН

 • 72257 перегляди

Зеленський заявив, що ніхто не очікує альтернативи формату "Рамштайн" з підтримки України. А запропонований НАТО новий інструмент стане додатковим потужним механізмом для забезпечення надходження військової допомоги в Україну.

Зеленський: ніхто не очікує жодної альтернативи "Рамштайну"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ніхто не очікує альтернативи формату "Рамштайн" на тлі пропозицій у НАТО щодо нового інструменту підтримки України. Про це Зеленський заявив під час зустрічі з президентом Словенії Наташею Пірц Мусар, передає УНН.

Деталі

Що стосується альтернативи "Рамштайну": ніхто не очікує жодної альтернативи. Це додатковий інструмент буде. Тобто "Рамштайн" буде працювати, це для нас важливо, тому що в ньому понад 50 країн, і там не лише країни НАТО. Ми не можемо знаходити альтернативу такому широкому представництву. Інструмент, який сьогодні пропонують країни НАТО і генсек - і про це ми з ним говорили - мені здається, сьогодні рано про це говорити. Але мені здається, це додатковий потужний інструмент. Там важливий дуже механізм, щоб гроші, які виділяються тими чи іншими державами для підтримки обороноздатності України, доходили в Україну. Подивимося, який буде результат, але мені здається, це важливо

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

На липневому саміті у Вашингтоні НАТО оголосить про нову місію військової допомоги Україні, - йдеться про створення штаб-квартири для координації військової допомоги, що розташовуватиметься в Німеччині.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що наразі НАТО працює над питанням місії НАТО для України, щоб забезпечити довгострокову військову підтримку і наблизити Україну до членства в НАТО.

Павло Башинський

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