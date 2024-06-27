НАТО готує нову об'єднану місію військової допомоги Україні - NYT
Київ • УНН
На майбутньому саміті у Вашингтоні, НАТО оголосить про створення нової місії з штаб-квартирою в Німеччині для координації довгострокової допомоги Україні.
На липневому саміті у Вашингтоні НАТО оголосить про нову місію військової допомоги Україні, - йдеться про створення штаб-квартири для координації військової допомоги, що розташовуватиметься в Німеччині. Пише УНН з посиланням на The New York Times.
Деталі
НАТО запропонує Україні нову штаб-квартиру для управління її військовою допомогою на майбутньому саміті у Вашингтоні, присвяченому 75-річчю організації Північноатлантичного альянсу.
Оскільки переговори про членство на майбутньому саміті НАТО не анонсовані, натомість альянс оголосить про створення місії військової допомоги Україні, штаб-квартира якої буде розташована в Німеччині. Завдання місії - координація всіх видів допомоги Україні в довгостроковій перспективі. New York Times зазначає, що про це заявили представники США і НАТО.
Місія базуватиметься на військовому об'єкті США у Вісбадені, її очолить, найімовірніше, американський генерал, який підпорядковуватиметься безпосередньо вищому керівництву НАТО і США в Європі, - генералу Крістоферу Каволі.
Також повідомляється, що запланована місія працюватиме паралельно з Контактною групою з оборони України, яка координує постачання зброї в Україну приблизно 50 країнами.
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Суттєва примітка: нова група з військової взаємодії з Україною не буде офіційно називатися "місією" у зв'язку із запереченнями з боку Німеччини, - ФРН, яка хотіла б уникнути натяку на те, що вона і НАТО перебувають у стані війни з Росією.
Адміністрація Байдена публічно не коментувала деталі плану. Але Джейк Салліван, радник США з національної безпеки, заявив, що саміт покаже, що союзники роблять "конкретні кроки", щоб наблизити Україну і забезпечити їй "міст до можливого членства".
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