"Міст до НАТО" потрібен, щоб Україна могла увійти до альянсу того ж дня, коли на це буде політична воля - Білий дім
Київ • УНН
Майкл Карпентер, старший директор з питань Європи Ради національної безпеки США, пояснив, що «міст до НАТО» для України передбачає створення інституційного зв’язку, щоб Україна могла миттєво приєднатися до Альянсу, коли на це буде політична воля всіх членів.
Старший директор з питань Європи Ради національної безпеки США Майкл Карпентер пояснив, що саме мають на увазі союзники, коли говорять про створення "мосту до НАТО для України", пише УНН з посиланням на "Голос Америки".
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Карпентер підтвердив, що на наступному саміті НАТО у Вашингтоні Україна не отримає запрошення на вступ: "Думаю, це було озвучено достатньо чітко".
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"З точки зору сприйняття загрози, ми перебуваємо у … досить хорошому положенні щодо України, все ще є деякі різні думки про те, як і коли може виглядати членство (України у НАТО – прим. Голосу Америки). Однак, гадаю ми досить об'єднані (у цьому питанні)", - додав при цьому посадовець.
Єдиними країнами, які виграють від відсутності єдності всередині НАТО, є росія, Китай, Іран, Північна Корея тощо, сказав посадовець. "Тому ми хочемо єдності", – додав він.
"Міст до НАТО" потрібен, наголосив Карпентер, щоб Україна "могла увійти до альянсу того ж дня, коли на це буде політична воля".
"Деяким людям не подобається, але мені особисто подобається метафора про "міст до НАТО", – додав посадовець Білого дому, – тому, що це саме те, чого ми намагаємося досягти (на шляху до майбутнього членства)".
Документ, який буде оприлюднено на саміті у Вашингтоні, каже посадовець Білого дому, забезпечить Україну саме "інституційним мостом до членства в НАТО" для того, щоб при отриманні запрошення у майбутньому, Україна була готова, спроможні і здатна підключатися до альянсу миттєво.
Рішення про вступ країни до НАТО мають затвердити консенсусом всі країни-члени Альянсу. На це зараз немає політичної волі від кожного члена НАТО. Ще одна затримка, нагадав Карпентер, – країні слід провести додаткові реформи, а також заходи для досягнення оперативної сумісності з НАТО.
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"Коли це буде зроблено, вони будуть повністю готові до того, щоб, як у випадку Фінляндії чи Швеції, процес вступу проходив виключно на основі ратифікацій і загалом стався настільки швидко, наскільки це можливо", – сказав Карпентер.
Серед необхідних кроків – навчання, розвиток матеріально-технічного забезпечення, розбудова оборонних інституцій, підтримка мобілізації, навчання цивільних для залучення їх до армії, ротація військових, забезпечення пільг для ветеранів, медична підтримка тощо.
"Зараз в Україні цього немає. І тому ми повинні допомогти їм, і НАТО зробить це", – запевнив Карпентер.
Він також додав, що Україна потребує допомоги НАТО у розробці мудрої стратегії, "особливо на тлі невдач торішнього контрнаступу", вказує видання. Натомість посадовець відзначив високі втрати росії під час цьогорічного наступу на Харківщину.
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