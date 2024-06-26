"Міст до НАТО" потрібен, щоб Україна могла увійти до альянсу того ж дня, коли на це буде політична воля - Білий дім

Старший директор з питань Європи Ради національної безпеки США Майкл Карпентер пояснив, що саме мають на увазі союзники, коли говорять про створення "мосту до НАТО для України", пише УНН з посиланням на "Голос Америки".

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Карпентер підтвердив, що на наступному саміті НАТО у Вашингтоні Україна не отримає запрошення на вступ: "Думаю, це було озвучено достатньо чітко".

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"З точки зору сприйняття загрози, ми перебуваємо у … досить хорошому положенні щодо України, все ще є деякі різні думки про те, як і коли може виглядати членство (України у НАТО – прим. Голосу Америки). Однак, гадаю ми досить об'єднані (у цьому питанні)", - додав при цьому посадовець.

Єдиними країнами, які виграють від відсутності єдності всередині НАТО, є росія, Китай, Іран, Північна Корея тощо, сказав посадовець. "Тому ми хочемо єдності", – додав він.

"Міст до НАТО" потрібен, наголосив Карпентер, щоб Україна "могла увійти до альянсу того ж дня, коли на це буде політична воля".

"Деяким людям не подобається, але мені особисто подобається метафора про "міст до НАТО", – додав посадовець Білого дому, – тому, що це саме те, чого ми намагаємося досягти (на шляху до майбутнього членства)".

Документ, який буде оприлюднено на саміті у Вашингтоні, каже посадовець Білого дому, забезпечить Україну саме "інституційним мостом до членства в НАТО" для того, щоб при отриманні запрошення у майбутньому, Україна була готова, спроможні і здатна підключатися до альянсу миттєво.

Рішення про вступ країни до НАТО мають затвердити консенсусом всі країни-члени Альянсу. На це зараз немає політичної волі від кожного члена НАТО. Ще одна затримка, нагадав Карпентер, – країні слід провести додаткові реформи, а також заходи для досягнення оперативної сумісності з НАТО.

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"Коли це буде зроблено, вони будуть повністю готові до того, щоб, як у випадку Фінляндії чи Швеції, процес вступу проходив виключно на основі ратифікацій і загалом стався настільки швидко, наскільки це можливо", – сказав Карпентер.

Серед необхідних кроків – навчання, розвиток матеріально-технічного забезпечення, розбудова оборонних інституцій, підтримка мобілізації, навчання цивільних для залучення їх до армії, ротація військових, забезпечення пільг для ветеранів, медична підтримка тощо.

"Зараз в Україні цього немає. І тому ми повинні допомогти їм, і НАТО зробить це", – запевнив Карпентер.

Він також додав, що Україна потребує допомоги НАТО у розробці мудрої стратегії, "особливо на тлі невдач торішнього контрнаступу", вказує видання. Натомість посадовець відзначив високі втрати росії під час цьогорічного наступу на Харківщину.

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