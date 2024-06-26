Старший директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер объяснил, что именно имеют в виду союзники, когда говорят о создании "моста в НАТО для Украины", пишет УНН со ссылкой на "Голос Америки".

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Карпентер подтвердил, что на следующем саммите НАТО в Вашингтоне Украина не получит приглашения на вступление: "Думаю, это было озвучено достаточно четко".

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"С точки зрения восприятия угрозы, мы находимся в ... достаточно хорошем положении относительно Украины, все еще есть некоторые разные мнения о том, как и когда может выглядеть членство (Украины в НАТО – прим. Голоса Америки). Однако, думаю мы достаточно объединены (в этом вопросе)", - добавил при этом чиновник.

По словам чиновника, единственными странами, которые выиграют от отсутствия единства внутри НАТО, являются россия, Китай, Иран, Северная Корея и т. д. "Поэтому мы хотим единства", - добавил он.

"Мост в НАТО" нужен, подчеркнул Карпентер, чтобы Украина "могла войти в альянс в тот же день, когда на это будет политическая воля".

"Некоторым людям не нравится, но мне лично нравится метафора о "мосте в НАТО", – добавил чиновник Белого дома, - потому, что это именно то, чего мы пытаемся достичь (на пути к будущему членству)".

Документ, который будет обнародован на саммите в Вашингтоне, говорит чиновник Белого дома, обеспечит Украину именно "институциональным мостом к членству в НАТО" для того, чтобы при получении приглашения в будущем, Украина была готова, способна и имела возможность подключаться к Альянсу мгновенно.

Решение о вступлении страны в НАТО должны утвердить консенсусом все страны-члены Альянса. На это сейчас нет политической воли от каждого члена НАТО. Еще одна задержка, напомнил Карпентер, - стране следует провести дополнительные реформы, а также меры для достижения оперативной совместимости с НАТО.

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"Когда это будет сделано, они будут полностью готовы к тому, чтобы, как в случае Финляндии или Швеции, процесс вступления проходил исключительно на основе ратификаций и в целом произошел настолько быстро, насколько это возможно", – сказал Карпентер.

Среди необходимых шагов - обучение, развитие материально-технического обеспечения, развитие оборонных институтов, поддержка мобилизации, обучение гражданских для привлечения их в армию, ротация военных, обеспечение льгот для ветеранов, медицинская поддержка и тому подобное.

"Сейчас в Украине этого нет. И поэтому мы должны помочь им, и НАТО сделает это", – заверил Карпентер.

Он также добавил, что Украина нуждается в помощи НАТО в разработке мудрой стратегии, "особенно на фоне неудач прошлогоднего контрнаступления", указывает издание. При этом чиновник отметил высокие потери россии во время нынешнего наступления на Харьковскую область.

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