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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАТО готовит новую объединенную миссию военной помощи Украине - NYT

НАТО готовит новую объединенную миссию военной помощи Украине - NYT

Киев  •  УНН

27 июня 2024, 11:26  •  16839 просмотра

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На предстоящем саммите в Вашингтоне, НАТО объявит о создании новой миссии со штаб-квартирой в Германии для координации долгосрочной помощи Украине.

На июльском саммите в Вашингтоне НАТО объявит о новой миссии военной помощи Украине, - речь идет о создании штаб-квартиры для координации военной помощи, которая будет находиться в Германии. Пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

НАТО предложит Украине новую штаб-квартиру для управления ее военной помощью на предстоящем саммите в Вашингтоне, посвященном 75-летию организации Североатлантического альянса.

- сообщает материал NYT.

Поскольку переговоры о членстве на предстоящем саммите НАТО не анонсированы, вместо них альянс объявит о создании миссии военной помощи Украине, штаб-квартира которой будет расположена в Германии. Задача миссии - координация всех видов помощи Украине в долгосрочной перспективе. New York Times отмечает, что об этом заявили представители США и НАТО.

Миссия будет базироваться на военном объекте США в Висбадене, ее возглавит скорее всего американский генерал, который будет подчиняться непосредственно высшему начальству НАТО и США в Европе, - генералу Кристоферу Каволи.

Также сообщается, что запланированная миссия будет работать параллельно с Контактной группой по обороне Украины, которая координирует поставки оружия в Украину примерно 50 странами.

"Мост в НАТО" нужен, чтобы Украина могла войти в альянс в тот же день, когда на это будет политическая воля - Белый дом26 июня 2024, 10:43 • 27032 просмотра

Существенное примечание: новая группа по военному взаимодействию с Украиной не будет официально называться "миссией" в связи с возражениями со стороны Германии, - ФРГ которая хотела бы избежать намека на то, что она и НАТО находятся в состоянии войны с Россией.

Администрация Байдена публично не комментировала детали плана. Но Джейк Салливан, советник США по национальной безопасности, заявил, что саммит покажет, что союзники предпринимают "конкретные шаги", чтобы приблизить Украину и обеспечить ей "мост к возможному членству".

Союзники по НАТО пытаются договориться о долгосрочном финансировании для Украины - Bloomberg27 июня 2024, 10:00 • 32980 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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