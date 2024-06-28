Европейский совет призывает активизировать предоставление военной поддержки и помощи энергетическому сектору Украины. Также отметили немедленное обеспечение безопасного возвращения в Украину депортированных и перемещенных в Россию и Беларусь детей. ЕС будет продолжать тесно сотрудничать с Украиной и поддерживать ее усилия по проведению реформ на ее европейском пути. Об этом говорится в выводах Европейского совета от 27 июня по итогам саммита лидеров стран ЕС в Брюсселе, сообщает УНН.

Детали

1 В заявлении Европейский совет подтверждает непоколебимую приверженность Европейского союза предоставлению непрерывной поддержки Украине так долго, как это потребуется. Также осуждает недавнюю эскалацию военных действий со стороны России, в частности активизацию атак на энергетический сектор.

2. Поскольку Украина осуществляет свое неотъемлемое право на самооборону, Европейский совет призывает активизировать предоставление военной поддержки Украине. Отмечается, что срочно необходимы системы ПВО, боеприпасы и ракеты для защиты населения Украины и важнейших объектов энергетической инфраструктуры.

3. Европейский совет призвал оперативно завершить работы над инициативами по оказанию помощи Европейскому фонду мира.

Зеленский встретился со Столтенбергом в штаб-квартире НАТО: говорили о подготовке к Вашингтонскому саммиту

4. Первые выплаты, полученные от замороженных активоврРоссии на дальнейшую военную поддержку Украины, должны поступить этим летом.

Европейский совет предлагает рассмотреть вопрос предоставления Украине дополнительного финансирования до конца года в виде обслуживаемых кредитов и погашения за счет будущих потоков чрезвычайных доходов с целью достижения около 50 млрд. евро совместно с партнерами по G7.

Согласно законодательству ЕС, российские активы должны оставаться "обездвиженными" до тех пор, пока россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины против Украины и не возместит ущерб, нанесенный этой войной.

5. Европейский совет приветствует общие обязательства по безопасности, заключенные между ЕС и Украиной, а также дальнейшие двусторонние соглашения по безопасности, заключенные с Украиной государствами-членами и партнерами.

6. Военная поддержка и обязательства ЕС в сфере безопасности будут предоставляться при полном уважении к политике безопасности и обороны определенных государств-членов и с учетом безопасности и оборонных интересов всех государств-членов.

Вступление в ЕС и санкционное давление на рф: Зеленский в Брюсселе встретился с Урсулой фон дер Ляйен

7. Европейский Совет приветствует итоги Саммита по вопросам мира в Украине, состоявшегося 15 и 16 июня 2024 года в Швейцарии. Европейский союз и его государства-члены продолжат свои усилия по обеспечению максимально широкой международной поддержки, особенно со стороны ключевых развивающихся стран и стран с формирующейся рыночной экономикой, для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, основанного на принципах Устава ООН и международного права, в соответствии с ключевыми принципами и целями Формулы мира Украины.

8. Европейский союз по-прежнему глубоко обеспокоен судьбой всех украинских детей и других гражданских лиц, незаконно депортированных и перемещенных в Россию и Беларусь. Европейский Совет повторяет свой призыв немедленно обеспечить их безопасное возвращение в Украину.

9. Учитывая ухудшение гуманитарной ситуации, особенно в приграничных районах Украины, необходимо продолжать оказывать гуманитарную помощь и поддержку в области гражданской обороны, а также обеспечить гуманитарный доступ.

10. Европейский совет призывает срочно усилить поддержку энергетического сектора Украины со стороны ЕС и государств-членов в координации с партнерами. Он призывает Комиссию, Высокого представителя и Совет ускорить подготовку к оказанию поддержки Украине в зимний период.

11. Европейский совет приветствует недавнее продление мандата Консультативной миссии ЕС по Украине (EUAM).

Украина и ЕС подписали соглашение по безопасности: в ОП обнародовали текст документа

12. Европейский совет приветствует принятие 14-го пакета санкций против россии и соглашение о дальнейших ограничительных мерах в отношении беларуси. Он призывает к полному и к полному и эффективному применению санкций, а также к дальнейшим мерам по противодействию их обходу, в том числе через третьи страны. Европейский союз по-прежнему готов и дальше ограничивать возможности россии по ведению войны и призывает все страны не оказывать никакой материальной или иной поддержки агрессивной войне россии.

13. Европейский союз по-прежнему привержен тому, чтобы россия и ее руководство были привлечены к полной ответственности за развязывание агрессивной войны против Украины и за другие серьезнейшие преступления по международному праву, а также за огромный ущерб, причиненный ее войной.

14. Европейский совет приветствует принятие переговорных рамок и проведение первой межправительственной конференции по присоединению Украины. Европейский союз будет продолжать тесно сотрудничать с Украиной и поддерживать ее усилия по проведению реформ на ее европейском пути.

Фон дер Ляйен, Кошта и Каллас получили высшие должности в ЕС