В Брюсселе Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

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Глава государства отметил недавнее подтверждение со стороны Европейской комиссии того, что Украина выполнила необходимые шаги для начала переговоров о вступлении в ЕС. Лидеры обсудили все приоритетные вопросы, касающиеся этой темы.

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Отдельно уделили внимание важности усиления санкционного давления на рф и принятия 14-го пакета санкций Евросоюза, использования сверхприбылей от замороженных российских активов для оборонных нужд Украины, а также продолжения торговой и транспортной либерализации.

Президент поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен за личное участие в первом Саммите мира и поддержку в привлечении к нему стран Глобального Юга, добавили в ОП.

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