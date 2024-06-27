Киев • УНН
Президент Зеленский встретился с Президентом Европейской Комиссии фон дер Ляйен в Брюсселе, чтобы обсудить переговоры о вступлении Украины в ЕС, усиление санкций против россии, использование замороженных российских активов для обороны Украины, а также либерализацию торговли и транспорта.
В Брюсселе Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Детали
Глава государства отметил недавнее подтверждение со стороны Европейской комиссии того, что Украина выполнила необходимые шаги для начала переговоров о вступлении в ЕС. Лидеры обсудили все приоритетные вопросы, касающиеся этой темы.
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Отдельно уделили внимание важности усиления санкционного давления на рф и принятия 14-го пакета санкций Евросоюза, использования сверхприбылей от замороженных российских активов для оборонных нужд Украины, а также продолжения торговой и транспортной либерализации.
Президент поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен за личное участие в первом Саммите мира и поддержку в привлечении к нему стран Глобального Юга, добавили в ОП.
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