В Брюсселе Президент Владимир Зеленский, Президент Европейского совета Шарль Мишель и Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали Совместные обязательства по безопасности между Украиной и ЕС. В ОП обнародовали детали и сам текст соглашения, передает УНН.

Детали

Эти договоренности впервые закрепляют многосторонние долгосрочные обязательства всех 27 государств - членов ЕС предоставлять Украине широкую поддержку во всех ключевых сферах: военную, финансовую, гуманитарную и политическую помощь в течение десяти лет.

В то же время в документе зафиксированы долгосрочные обязательства по поддержке нашей страны до момента вступления в ЕС, а также готовность Европейского Союза и государств-членов поддерживать Украину на пути к членству.

Подтверждается готовность всех государств-членов усиливать санкции ЕС против рф, бороться с попытками их обойти, а также сотрудничать в противодействии гибридным и киберугрозам и обеспечении свободного судоходства в Черном и Азовском морях.

Речь идет, в частности, об открытии Офиса оборонных инноваций ЕС в Киеве и сотрудничестве между нашим государством и Евросоюзом в области оборонных индустрий.

Совместные обязательства по безопасности с ЕС дополняют и усиливают уже действующие двусторонние соглашения по безопасности, заключенные с государствами-членами, а также закрепляют обязательства по поддержке нашей страны для тех государств-членов, которые пока еще не присоединились к Совместной декларации о поддержке Украины.

Впервые в документе, подписанном ЕС с третьей страной, предусмотрен соответствующий консультационный механизм в случае возможной будущей агрессии (в течение 24 часов).

Совместные обязательства по безопасности между Украиной и ЕС заключены во исполнение Совместной декларации G7 от 12 июля 2023 года.

Текст соглашения:

"Европейский Союз и Украина разделяют общие ценности, а именно демократию, уважение прав человека и основных свобод, верховенство права, а также имеют общие интересы в обеспечении мира, безопасности, стабильности и процветания.

Преданные этим общим ценностям и интересам, а также в соответствии с Выводами Европейского совета и Совместной декларации о поддержке Украины от 12 июля 2023 года Европейский Союз и его государства-члены будут вносить вклад в долгосрочной перспективе и вместе с партнерами в обеспечение обязательств по безопасности перед Украиной, которые помогут Украине защитить себя, противостоять попыткам дестабилизации и сдерживать акты агрессии в будущем.

Европейский Союз и Украина подтверждают свое решительное осуждение захватнической войны россии против Украины, которая является явным нарушением Устава ООН. Европейский Союз подтверждает свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ по состоянию на 1991 год, неотъемлемого права Украины на самооборону от российской агрессии, закрепленного в статье 51 Устава ООН, и ее стремление к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру.

Европейский Союз подтверждает, что будущее Украины и ее граждан связано с Европейским Союзом, и напоминает об исторических решениях Европейского совета о предоставлении Украине статуса страны-кандидата и о начале переговоров с Украиной о вступлении. Европейский Союз высоко оценивает значительный прогресс, которого достигла Украина, даже несмотря на полномасштабную войну России, которая продолжается против Украины.

Европейский Союз и его государства-члены вносят решающий вклад в непосредственную и долгосрочную безопасность и устойчивость Украины через военную и гражданскую помощь, гуманитарную, финансовую, торговую и экономическую поддержку, размещение перемещенных лиц, поддержку реформ, восстановления и реконструкции, а также ограничительные меры, поддержку механизмов подотчетности, дипломатическую поддержку и глобальный охват партнеров. Европейский Союз поддерживает реформы в Украине на ее пути к вступлению в ЕС и стремится в полной мере использовать потенциал действующего Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Общая помощь Украине и ее народу со стороны Европейского Союза и его государств-членов сейчас составляет почти 108 миллиардов евро, включая 39 миллиардов евро военной поддержки, из которых 6,1 миллиарда евро - через Европейский фонд мира (EPF). Недавно созданный Фонд помощи Украине в рамках EPF добавляет еще 5 миллиардов евро на 2024 год для обеспечения дальнейшей военной помощи и подготовки, и дальнейшие сопоставимые ежегодные увеличения могут быть предусмотрены до 2027 года, учитывая потребности Украины и при условии политических установок Совета. Кроме того, Европейский Союз создал Финансовый инструмент для Украины размером 50 миллиардов евро для предоставления предполагаемой финансовой поддержки Украине на период 2024-2027 годов (7,9 миллиарда евро уже выплачено). Европейский Союз также согласился использовать чрезвычайные доходы, полученные от обездвиженных активов россии, для поддержки Украины.

Европейский Союз полон решимости продолжать оказывать Украине и ее народу всю необходимую политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку столько, сколько это потребуется, и так интенсивно, насколько это необходимо.

Опираясь на имеющуюся поддержку, обязательства Европейского Союза в области безопасности охватывают предсказуемую, долгосрочную и постоянную поддержку в сфере безопасности и обороны Украины, в частности через миссии Общей политики безопасности и обороны (ОПБО), а также более широкие обязательства в сфере безопасности, которые следует учитывать целостным образом. Безопасность, устойчивость и поддержка обороны, а также макрофинансовая, гуманитарная помощь, помощь в восстановлении и реформах будут усиливать друг друга.

Военная поддержка и обязательства по безопасности будут предоставляться с полным уважением к политике безопасности и обороны определенных государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов.

Со своей стороны Украина обязуется:

продолжить реализацию реформ, в частности в соответствии со своим путем в Европейский Союз, а также в сфере безопасности, разведки и обороны. Это охватывает гражданский надзор за Силами безопасности и обороны, эффективностью и прозрачностью оборонных институтов, а также укрепление оборонной промышленности на основе Европейской оборонно-промышленной стратегии;

усилить меры прозрачности и подотчетности в отношении полученной помощи;

вносить положительный вклад в безопасность Европейского Союза и его государств-членов, в частности путем обмена информацией и полученными уроками, если это уместно.

I. Обязательства по аспектам безопасности и обороны

1. Предсказуемое, эффективное, устойчивое и долгосрочное обеспечение военным оборудованием

С созданием Фонда помощи Украине в рамках EPF Европейский Союз будет продолжать поддерживать предоставление Украине как летального, так и нелетального военного оборудования и обеспечения подготовки. Опираясь на инициативы ЕС и двусторонние инициативы по поставкам боеприпасов, в частности инициативу по 1 миллиону снарядов, а также ракет и средств противовоздушной обороны, Европейский Союз и государства-члены ускорят и интенсифицируют предоставление всей необходимой военной помощи. Бюджет Фонда помощи Украине на 2024 год составит 5 миллиардов евро. Дальнейшие сопоставимые ежегодные увеличения могут быть предусмотрены до 2027 года на основе потребностей Украины и при условии политического руководства со стороны Совета. Эта поддержка и в дальнейшем будет определяться меняющимися потребностями Вооруженных Сил Украины и дополнять двусторонние усилия государств - членов ЕС. Поддержка ЕС будет предоставляться в консультациях с партнерами, в частности в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины, а также с целью стимулирования сотрудничества между европейскими и украинскими партнерами в сфере оборонной промышленности.

2. Военная подготовка и оборонная реформа

Европейский Союз будет продолжать обеспечивать подготовку Сил безопасности и обороны Украины, в частности через Миссию ЕС по военной помощи Украине (EUMAM). Будущие учебные цели должны постоянно корректироваться с точки зрения численности и навыков в соответствии с боевыми потребностями, определенными Вооруженными Силами Украины, и в координации с партнерами. Усилия Европейского Союза в сфере подготовки должны также способствовать долгосрочному реформированию Вооруженных Сил Украины и сектора безопасности и обороны Украины, в частности в сфере управления и профессионального военного образования.

3. Сотрудничество между европейской и украинской оборонной промышленностью

Европейский Союз и Украина будут способствовать углублению сотрудничества между оборонными предприятиями в духе Европейской оборонно-промышленной стратегии. Европейский Союз и Украина получат взаимную выгоду от инициатив, которые позволят Украине участвовать в совместных закупках, а украинской оборонной промышленности - получить поддержку в наращивании промышленного производства и укреплении связей с Европейской оборонной промышленно-технологической базой, в частности через Офис оборонных инноваций ЕС в Киеве. Европейский Союз и Украина признают необходимость увеличения и обеспечения своевременной доступности оборонной продукции путем развития более гибкой и устойчивой европейской и украинской оборонной промышленно-технологической базы, способной обеспечить безопасность поставок, с учетом действующих мер государств - членов ЕС. Европейский Союз будет работать с Украиной над усилением защиты технологий и прав интеллектуальной собственности в сфере оборонной промышленности.

Усиление сотрудничества с украинской оборонной промышленностью будет способствовать укреплению способности Украины к самообороне, а также повышению способности европейской оборонной промышленности удовлетворять потребности как государств-членов, так и Украины.

4. Устойчивость, кибер- и гибридные угрозы, включая манипулирование иностранной информацией и вмешательство

Европейский Союз и Украина усилят сотрудничество в сфере устойчивости, сосредотачиваясь на противодействии гибридным и киберугрозам, манипулированию иностранной информацией и вмешательству (FIMI), а также защите критической инфраструктуры. ЕС будет поддерживать Украину в предотвращении, сдерживании и реагировании на эти угрозы путем комплексного использования инструментария ЕС, а также повышать киберустойчивость путем развития потенциала, обучения по вопросам кибербезопасности, поддержки разработки законодательства и политики, методологической совместимости, технической помощи, а также, при необходимости, путем поддержки мер быстрого реагирования. Европейский Союз и его государства-члены также получат преимущества от опыта Украины в этих сферах.

Европейский Союз и Украина будут стремиться к дальнейшей интенсификации политического и технического сотрудничества по вопросам кибербезопасности, в частности с использованием начатого кибердиалога. Украина будет стремиться усилить сотрудничество в рамках Европейского центра передового опыта по противодействию гибридным угрозам (Хельсинки, Финляндия).

ЕС и Украина будут работать над укреплением социальной сплоченности как важного аспекта устойчивости общества. ЕС будет оказывать поддержку стабилизации на освобожденных и прилегающих территориях, реинтеграции перемещенных лиц и ветеранов, а также преодолению последствий травм войны.

5. Военная и гражданская противоминная деятельность

Противоминная деятельность будет оставаться ключевым элементом в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Европейский Союз будет продолжать оказывать поддержку мероприятиям военной и гражданской противоминной деятельности, включая гуманитарное разминирование, опираясь на уже имеющиеся действия для укрепления возможностей украинской власти преодолеть последствия масштабного загрязнения, вызванного наземными и морскими минами, взрывоопасными остатками в результате войны, и очистки земель для их продуктивного использования, а также обеспечения безопасного судоходства в Черноморском регионе. Европейский Союз и Украина будут продолжать сотрудничество над более скоординированным и интегрированным подходом к управлению мероприятиями по противоминной деятельности.

6. Реформирование сектора гражданской безопасности и поддержка правоохранительных органов

Европейский Союз будет продолжать поддерживать сектор гражданской безопасности Украины, реформы в сфере разведки и управления границами в соответствии с путем Украины в ЕС и Общим стратегическим планом реформирования всего правоохранительного сектора, в частности через Консультативную миссию ЕС в Украине (EUAM). В связи с этим Миссия будет предоставлять стратегические консультации и практическую поддержку усилий по реформам в соответствии со стандартами ЕС и международными принципами надлежащего управления и прав человека. Украина обязуется принять и эффективно внедрять такие реформы. Европейский Союз также будет продолжать укреплять способность украинских институтов сектора гражданской безопасности, интегрированного управления границами и борьбы с организованной и трансграничной преступностью, а также помогать преодолевать насущные вызовы, связанные с войной, такие как поддержка усилий по привлечению к ответственности, расследованию и преследованию международных преступлений, в частности в отношении украинского культурного наследия, и восстановление верховенства права на освобожденных и сопредельных территориях, в частности через EUAM. Украина обязуется быстро построить соответствующий потенциал контроля и расследования для эффективного противодействия и преследования крупномасштабной контрабанды любых товаров.

7. Предотвращение и противодействие распространению огнестрельного и стрелкового оружия и легких вооружений

Европейский Союз и Украина активизируют работу по предотвращению и противодействию неконтролируемому обороту огнестрельного оружия, легкого вооружения и стрелкового оружия (ЛОСО), боеприпасов к нему и взрывчатки. Европейский Союз будет продолжать поддерживать Украину в наращивании надежного потенциала для мониторинга запасов, приобретения и владения огнестрельным оружием и ЛСО, расследования и судебного преследования незаконного владения и торговли ими, а также поддерживать международное сотрудничество и помощь в этой сфере. ЕС будет поддерживать определение и развитие соответствующих структур, направленных на эффективный контроль и утилизацию огнестрельного оружия и ЛСО. ЕС и Украина также будут активно разоблачать российские информационные манипуляции в этой сфере и противодействовать им.

8. Поддержка энергетической безопасности, энергетического перехода и ядерной безопасности

Европейский Союз продолжит поддерживать энергетическую безопасность и энергетический переход, ядерную безопасность в Украине, а также укреплять украинский ядерный регуляторный орган и оказывать поддержку в развитии потенциала по радиологическим, химическим, биологическим и ядерным (РХБЯ) вопросам, а также по стратегическому контролю торговли (экспортный контроль товаров и технологий двойного использования). Учитывая путь Украины в ЕС, Украина будет работать над согласованием с acquis ЕС. Механизм гражданской защиты Союза (UCPM) будет продолжать оказывать помощь украинскому энергетическому сектору в виде оборудования и услуг, а также помощь в сфере РХБЯ. Европейский Союз и Украина будут углублять сотрудничество в рамках Инициативы ЕС "Центры передового опыта по уменьшению РХБЯ угроз" для усиления возможностей безопасности и эффективного противодействия РХБЯ угрозам и готовности к техногенным катастрофам.

9. Обмен разведданными и спутниковыми снимками

Европейский Союз и Украина будут продолжать обмениваться разведданными и спутниковыми снимками в пределах согласованных параметров.

II. Более широкие обязательства по безопасности

1. Поддерживать прогресс Украины в процессе вступления в Европейский Союз и продолжать поддержку реформ

Европейский Союз подчеркивает, что расширение является геостратегической инвестицией в мир, безопасность, стабильность и процветание. Европейский Союз будет продолжать поддерживать путь Украины в ЕС и связанные с ним реформы. Украина обязуется активизировать усилия по проведению реформ, в частности в сфере верховенства права, в соответствии с принципом вступления на основе заслуг и при поддержке ЕС.

2. Продолжение дипломатической поддержки Украины и глобального охвата с целью достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине

Европейский Союз и Украина приветствуют результаты Саммита мира в Украине, который состоялся в июне 2024 года в Швейцарии.

Европейский Союз и его государства-члены будут продолжать прилагать усилия для обеспечения как можно более широкой международной поддержки, особенно со стороны ключевых развивающихся стран и стран с переходной экономикой, для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, основанного на принципах Устава ООН и международного права, в соответствии с ключевыми принципами и целями Украинской формулы мира. Решение о фактических условиях для переговоров будет принято Украиной.

3. Прогнозируемая финансовая поддержка и поддержка в восстановлении, реконструкции и модернизации

Европейский Союз обеспечит прогнозируемую финансовую поддержку для сохранения макроэкономической стабильности государства и поддержки восстановления, восстановления и модернизации, экономического роста, реформ, связанных со вступлением в ЕС, и общей устойчивости, в частности через Ukraine Facility, который реализуется в соответствии с Планом Украины, и другие соответствующие инструменты и программы, а также подход Team Europe. Эта поддержка будет учитывать аспекты обороны, устойчивости и социальной сплоченности и охватывать такие аспекты, как устойчивость критически важных объектов инфраструктуры, таких как энергетика и транспорт, аспект военной мобильности инфраструктуры, кибербезопасность, промышленную политику в поддержку оборонной промышленности, гуманитарное разминирование, а также потребности освобожденных и прилегающих территорий. Механизм гражданской защиты ЕС (UPCM) продолжит оказывать поддержку украинским службам по чрезвычайным ситуациям для защиты людей и гражданской инфраструктуры.

4. Постепенная интеграция в Единый рынок ЕС

Европейский Союз будет продолжать поддерживать экономику Украины путем содействия торговле, полностью используя огромный потенциал Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли. Европейский Союз будет продолжать инвестировать в улучшение сообщения с Украиной, в частности для обеспечения надлежащей пропускной способности "Путей солидарности", учитывая постоянные угрозы со стороны России для судоходства в Черном море, а также готовиться к увеличению торговых потоков на пути Украины в ЕС вместе с имплементацией acquis ЕС. ЕС также продолжит работать над интеграцией транспортных, телекоммуникационных и энергетических сетей Украины в трансъевропейские сети.

5. Непрерывная защита людей, спасающихся от российской агрессии

Европейский Союз будет продолжать предоставлять защиту и помощь в Европейском Союзе людям, которые спасаются от захватнической войны России. Европейский Союз также продолжит оказывать поддержку внутренне перемещенным лицам и другим уязвимым группам, включая пожилых людей и лиц с инвалидностью.

6. Постоянная готовность сохранять и вводить новые ограничительные меры для поддержания давления на Россию, а также полная и эффективная имплементация действующих санкций

Европейский Союз и Украина будут продолжать дальнейшее усиление давления на Россию с целью подрыва ее способности вести захватническую войну, в частности через санкции, введенные в отношении России, в отношении тех, кто оказывает материальную поддержку ее захватнической войне против Украины, а также в отношении тех, кто в третьих странах дает возможность обходить санкции. Европейский Союз и в дальнейшем будет стремиться к полному и эффективному внедрению санкций, а также к противодействию их обхода. Европейский Союз будет продолжать работу над дальнейшими ограничительными мерами в тесной координации с Украиной и партнерами.

7. Продолжать работу по использованию доходов от обездвиженных активов России для поддержки Украины

Европейский Союз будет продолжать работу по использованию сверхприбылей частных структур, полученных непосредственно от обездвиженных активов России, на поддержку Украины в соответствии с действующими контрактными обязательствами, согласно праву ЕС и международному праву, а также в координации с партнерами.

8. Поддержка механизмов ответственности за международные преступления, включая трибунал по преступлению агрессии

Европейский Союз и Украина подтверждают, что не может быть безнаказанности. Европейский Союз и Украина будут оставаться твердо преданными обеспечению полной ответственности за военные преступления и другие международные преступления, совершенные в связи с захватнической войной России против Украины, в частности путем проведения расследований и судебного преследования, где это возможно, Международным уголовным судом. Он будет поддерживать создание трибунала для преследования преступления агрессии против Украины и продолжать поддерживать работу Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA). Европейский Союз также будет продолжать поддерживать все этапы цикла привлечения к ответственности - от расследования до надлежащего судебного преследования и судебного разбирательства, что в конце концов обеспечит возмещение и компенсацию жертвам. Как первый ощутимый шаг в этом направлении Европейский Союз подтверждает свою поддержку Реестра Совета Европы по ущербу, нанесенному агрессией Российской Федерации против Украины.

9. Дальнейшее развитие регионального сотрудничества, в частности в рамках Восточного партнерства и в регионе Черного моря

Европейский Союз будет продолжать содействовать региональному сотрудничеству, которое будет усиливать общую устойчивость и безопасность Украины. Восточное партнерство во всех его измерениях и в дальнейшем будет способствовать укреплению устойчивости соседних стран. Региональное сотрудничество по вопросам, связанным с безопасностью (включая усиление диалога по вопросам безопасности, борьбу с кибер- и гибридными угрозами, защиту критически важной морской энергетической, транспортной и цифровой инфраструктуры, а также противодействие иностранным информационным манипуляциям и вмешательствам), будет оставаться чрезвычайно важным и будет продолжаться на соответствующих уровнях, в частности в рамках кибердиалогов и рабочих договоренностей. Стратегический подход ЕС к Черноморскому региону будет способствовать дальнейшему укреплению регионального сотрудничества и устойчивости. Опираясь на Черноморскую синергию, более стратегический подход к Черному морю будет помогать раскрытию экономического, демократического и партнерского потенциала региона в безопасной и стабильной среде. Черноморское региональное сотрудничество будет ключевым для преодоления транснациональных проблем, таких как разминирование и загрязнение.

ЕС и его государства-члены остаются непоколебимыми в своем требовании к Российской Федерации прекратить препятствовать свободе судоходства в Азовском и Черном морях, что вызывает или обостряет региональные и международные кризисы и вызывает перебои, в частности для аграрного сектора Украины, а также глобальной продовольственной безопасности.

III. Механизмы консультаций

В дополнение к имеющимся механизмам политического диалога, включая регулярные встречи на высшем, министерском и других уровнях, в частности ежегодные диалоги по вопросам безопасности и обороны, Европейский Союз и Украина готовы проводить внеочередные консультации, которые будут организованы по взаимному согласию.

В случае будущей агрессии Европейский Союз и Украина по просьбе любой из сторон будут проводить в течение 24 часов консультации относительно потребностей Украины в рамках осуществления ею своего права на самооборону, закрепленного в статье 51 Устава ООН. Европейский Союз и Украина быстро определят необходимые последующие шаги в соответствии с этими обязательствами без ущерба для особенностей политики безопасности и обороны отдельных государств-членов. Европейский Союз и его государства-члены также обсудят дополнительные меры для сдерживания любой военной эскалации против Украины. С целью обеспечения как можно более широкого и эффективного ответа на любое будущее вооруженное нападение участники могут внести изменения в эти положения с целью согласования с любым механизмом, который Украина может впоследствии согласовать с другими международными партнерами, включая участников Совместной декларации от 12 июля 2023 года.

IV. Заключительные положения

Европейский Союз и Украина соглашаются, что обязательства Европейского Союза по безопасности перед Украиной будут оставаться в силе, поскольку Украина продолжает свой европейский путь. Европейский Союз и Украина будут продолжать принимать конкретные меры в сферах, определенных этими обязательствами. Европейский Союз и Украина готовы постоянно углублять свое сотрудничество на основе взаимного согласия и пересмотреть обязательства Европейского Союза в сфере безопасности не позднее, чем через десять лет с даты подписания этих обязательств.

Европейский Союз и Украина соглашаются, что долгосрочные обязательства Европейского Союза в отношении Украины будут продолжаться на основе того, что Украина уважает и стремится продвигать ценности, на которых основан Союз, указанные в статье 2 Договора о Европейском Союзе, а именно уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, верховенства права и уважения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам.

Обязательства Европейского Союза в сфере безопасности и двусторонние обязательства в сфере безопасности, заключенные между государствами - членами Европейского Союза и Украиной, являются взаимодополняющими и взаимоусиливающими. Европейский Союз будет способствовать координации между государствами - членами Европейского Союза и сотрудничать с другими партнерами в выполнении соответствующих обязательств в сфере безопасности".