Вступ до ЄС та санкційний тиск на рф: Зеленський у Брюсселі зустрівся з Урсулою фон дер Ляєн
Київ • УНН
Президент Зеленський зустрівся з Президентом Європейської Комісії фон дер Ляєн у Брюсселі, щоб обговорити переговори про вступ України до ЄС, посилення санкцій проти росії, використання заморожених російських активів для оборони України, а також лібералізацію торгівлі та транспорту.
У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
Деталі
Глава держави відзначив нещодавнє підтвердження з боку Європейської комісії того, що Україна виконала необхідні кроки для початку переговорів про вступ до ЄС. Лідери обговорили всі пріоритетні питання, які стосуються цієї теми.
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Окремо приділили увагу важливості посилення санкційного тиску на рф та ухвалення 14-го пакета санкцій Євросоюзу, використання надприбутків від заморожених російських активів для оборонних потреб України, а також продовження торговельної та транспортної лібералізації.
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