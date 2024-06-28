Лидеры ЕС избрали Урсулу фон дер Ляйен из Германии на второй срок в качестве президента Европейской комиссии, со ссылкой на шестерых дипломатов ЕС сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

На встрече в Брюсселе лидеры стран блока также избрали Антониу Кошту из Португалии и Каю Каллас из Эстонии на высшие должности в Европейском совете и внешнеполитической службе ЕС соответственно.

"Решение назначить трех опытных политиков на высшие должности в ЕС было, казалось бы, безопасной ставкой лидеров на сохранение власти своей центристской коалиции на фоне более сильного выступления крайне правых во Франции, Германии и других частях ЕС на европейских выборах", - указывает издание.

Отмечается, что оглашение о лидерах прозвучало в то время, когда Европейский Союз окружен относительной неопределенностью с обеих сторон: надвигающиеся выборы в Великобритании, на которых, скорее всего, произойдет смена политического руководства впервые за 14 лет, а также продолжение полномасштабного вторжения россии в Украину третий год.

А в самом сердце блока президент Франции Эммануэль Макрон неожиданно объявил о досрочных выборах после того, как крайне правые разгромили его партию на июньских европейских выборах.

На пресс-конференции после встречи лидеров Каллас, нынешний премьер-министр Эстонии, сказала об этой тройке: "Из нас получается отличная команда".

В прямом эфире из Лиссабона бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что он "рад" быть частью "команды" с фон дер Ляйен и Каллас.

Во вторник шесть переговорщиков от трех основных европейских центристских политических групп утвердили фон дер Ляйен, Кошту и Каллас на топ-должности. В четверг другие лидеры поддержали эти решения.

Фон дер Ляйен, Кошту и Каллас согласовали как глав Еврокомиссии, Евросовета и дипломатии ЕС - Politico

Ранее на этой неделе премьер-министр Италии Джорджа Мелони ясно дала понять своим коллегам, что она недовольна тем, что ее исключили из переговоров о высших должностях, учитывая, что ее политическая группа в Европейском парламенте теперь является третьей по величине после июньских европейских выборов. В четверг вечером она воздержалась от поддержки второго срока фон дер Ляйен и проголосовала против Кошты и Каллас.

Позже она написала в Твиттере о том, что не поддерживает трех кандидатов, предложенных на высшие должности: "Я решила не поддерживать это из уважения к гражданам и указаний, которые поступали от этих граждан во время выборов. Мы продолжаем работать над тем, чтобы наконец дать Италии тот вес, которого она заслуживает в Европе".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проголосовал против второго срока Урсулы фон дер Ляйен, воздержался во время голосования за Каю Каллас на должности главы внешнеполитического ведомства ЕС и проголосовал за Антониу Кошту на посту президента Евросовета, сообщил дипломат ЕС.

Фон дер Ляйен теперь ждет жесткое голосование в Европейском парламенте, которое, как признают даже ее собственные союзники по партии, будет более сложной задачей. Голосование может состояться 18 июля.