Фон дер Ляєн, Кошта та Каллас отримали найвищі посади в ЄС

Лідери ЄС обрали Урсулу фон дер Ляєн з Німеччини на другий термін як президента Європейської комісії, з посиланням на шістьох дипломатів ЄС повідомляє Politico, пише УНН.

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На зустрічі у Брюсселі лідери країн блоку також обрали Антоніу Кошту з Португалії та Каю Каллас із Естонії на найвищі посади у Європейській раді та зовнішньополітичній службі ЄС відповідно.

"Рішення призначити трьох досвідчених політиків на найвищі посади в ЄС було, здавалося б, безпечною ставкою лідерів на збереження влади своєї центристської коаліції на тлі сильнішого виступу крайніх правих у Франції, Німеччині та інших частинах ЄС на європейських виборах", - вказує видання.

Зазначається, що заява лідерів прозвучала в той час, коли Європейський Союз оточений відносною невизначеністю з обох сторін: вибори, що насуваються у Великій Британії, на яких, швидше за все, відбудеться зміна політичного керівництва вперше за 14 років, а також продовження повномасштабного вторгнення росії до України третій рік.

А в самому серці блоку президент Франції Еммануель Макрон несподівано оголосив про дострокові вибори після того, як крайні праві розгромили його партію на червневих європейських виборах.

На пресконференції після зустрічі лідерів Каллас, нинішній прем'єр-міністр Естонії, сказала про цю трійку: "З нас виходить чудова команда".

У прямому ефірі з Лісабона колишній прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта заявив, що він "радий" бути частиною "команди" з фон дер Ляєн та Каллас.

У вівторок шість переговорників від трьох основних європейських центристських політичних груп затвердили фон дер Ляєн, Кошту та Каллас на топ-посади. У четвер інші лідери підтримали ці рішення.

Фон дер Ляєн, Кошту і Каллас погодили як очільників Єврокомісії, Євроради і дипломатії ЄС - Politico

Раніше цього тижня прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні ясно дала зрозуміти своїм колегам, що вона незадоволена тим, що її виключили з переговорів про найвищі посади, враховуючи, що її політичне угруповання в Європейському парламенті тепер є третім за величиною після червневих європейських виборів. У четвер увечері вона утрималася від підтримки другого терміну фон дер Ляєн і проголосувала проти Кошти та Каллас.

Пізніше вона написала у Твіттері про те, що не підтримує трьох кандидатів, запропонованих на найвищі посади: "Я вирішила не підтримувати це з поваги до громадян та вказівок, які надходили від цих громадян під час виборів. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб нарешті дати Італії ту вагу, на яку вона заслуговує в Європі".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан проголосував проти другого терміну Урсули фон дер Ляєн, утримався під час голосування за Каю Каллас на посаді очільниці зовнішньополітичного відомства ЄС та проголосував за Антоніу Кошту на посаді президента Євроради, повідомив дипломат ЄС.

Фон дер Ляєн тепер чекає жорстке голосування в Європейському парламенті, яке, як визнають навіть її власні союзники по партії, буде складнішим завданням. Голосування може відбутися 18 липня.