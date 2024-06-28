Єврорада закликає до збільшення військової допомоги Україні, повернення депортованих дітей та підтримки енергетичного сектору - заява за підсумками саміту

Європейська рада закликає активізувати надання військової підтримки і допомоги енергетичному сектору України. Також наголосили на негайному забезпечені безпечного повернення в Україну депортованих і переміщених до росії та білорусі дітей. ЄС продовжуватиме тісно співпрацювати з Україною та підтримуватиме її зусилля з проведення реформ на її європейському шляху. Про це йдеться у висновках Європейської ради від 27 червня за підсумками саміту лідерів країн ЄС в Брюсселі, повідомляє УНН.

Деталі

1.У заяві Європейська рада підтверджує непохитну прихильність Європейського союзу наданню безперервної підтримки Україні так довго, як це буде потрібно. Також засуджує нещодавню ескалацію військових дій з боку росії, зокрема активізацію атак на енергетичний сектор.

2. Оскільки Україна здійснює своє невід'ємне право на самооборону, Європейська рада закликає активізувати надання військової підтримки Україні. Зазначається, що терміново необхідні системи ППО, боєприпаси та ракети для захисту населення України та найважливіших об'єктів енергетичної інфраструктури.

3. Європейська рада закликала оперативно завершити роботи над ініціативами з надання допомоги Європейському фонду миру.

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4. Перші виплати, отримані від заморожених активів росії на подальшу військову підтримку України, повинні надійти цього літа.

Європейська рада пропонує розглянути питання надання Україні додаткового фінансування до кінця року у вигляді кредитів, що обслуговуються і погашення за рахунок майбутніх потоків надзвичайних доходів з метою досягнення близько 50 млрд. євро спільно з партнерами по G7.

Відповідно до законодавства ЄС, російські активи мають залишатися "знерухомленими" доти, доки росія не припинить свою агресивну війну проти України проти України та не відшкодує збитки, завдані цією війною.

5. Європейська рада вітає спільні безпекові зобов'язання, укладені між ЄС та Україною, а також подальші двосторонні безпекові угоди, укладені з Україною державами-членами та партнерами.

6. Військова підтримка та зобов'язання ЄС у сфері безпеки надаватимуться за повної поваги до політики безпеки та оборони певних держав-членів та з урахуванням безпеки та оборонних інтересів усіх держав-членів.

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7. Європейська Рада вітає підсумки Саміту з питань миру в Україні, що відбувся 15 і 16 червня 2024 року в Швейцарії. Європейський союз та його держави-члени продовжать свої зусилля щодо забезпечення максимально широкої міжнародної підтримки, особливо з боку ключових країн, що розвиваються, і країн з ринковою економікою, що формується, для досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру, заснованого на принципах Статуту ООН і міжнародного права, відповідно до ключових принципів і цілями Формули миру України.

8. Європейський союз, як і раніше, глибоко стурбований долею всіх українських дітей та інших цивільних осіб, незаконно депортованих і переміщених до росії та білорусі. Європейська Рада повторює свій заклик негайно забезпечити їхнє безпечне повернення в Україну.

9. З огляду на погіршення гуманітарної ситуації, особливо в прикордонних районах України, необхідно продовжувати надавати гуманітарну допомогу і підтримку в галузі цивільної оборони, а також забезпечити гуманітарний доступ.

10. Європейська рада закликає терміново посилити підтримку енергетичного сектору України з боку ЄС та держав-членів у координації з партнерами. Вона закликає Комісію, Високого представника та Раду прискорити підготовку до надання підтримки України в зимовий період.

11. Європейська рада вітає нещодавнє продовження мандата Консультативної місії ЄС по Україні (EUAM).

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12. Європейська рада вітає ухвалення 14-го пакету санкцій проти росії та угоду про подальші обмежувальні заходи щодо білорусі. Вона закликає до повного і до повного та ефективного застосування санкцій, а також до подальших заходів із протидії їхньому обходу, зокрема через треті країни. Європейський союз, як і раніше, готовий і далі обмежувати можливості росії щодо ведення війни і закликає всі країни не надавати жодної матеріальної або іншої підтримки агресивної війни росії.

13. Європейський союз, як і раніше, прихильний до того, щоб росія та її керівництво були притягнуті до повної відповідальності за розв'язання агресивної війни проти України та за інші найсерйозніші злочини за міжнародним правом, а також за величезну шкоду, заподіяну її війною.

14. Європейська рада вітає прийняття переговорних рамок і проведення першої міжурядової конференції з приєднання України. Європейський союз продовжуватиме тісно співпрацювати з Україною та підтримуватиме її зусилля з проведення реформ на її європейському шляху.

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