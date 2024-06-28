Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в День Конституции напомнил, что Основной закон предусматривает не только права и свободы, но и обязанности, и призвал всех граждан становиться в ряды Сил обороны, пишет УНН.

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"Конституция предусматривает не только права и свободы, но и возлагает на каждого гражданина Украины обязанности", - указал Сырский в Telegram в поздравлении с Днем Конституции.

Он напомнил, что статья 65 Конституции Украины устанавливает, что Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, почитание ее государственных символов является обязанностью граждан Украины. "Это статья Конституции Украины особенно символическая и важная сейчас, во время полномасштабной российской агрессии", - отметил Главком.

"Уважая права - должны не забывать об обязанностях. Никто кроме нас не защитит Украину! Поэтому, призываю всех граждан становиться в ряды Сил обороны! Верю - мы победим! В единстве наша сила! С Днем Конституции Украины! Слава Украине! Героям слава!" - написал Сырский.

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