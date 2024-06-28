Киев • УНН
В День Конституции Украины Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский призвал граждан присоединяться в ряды Вооруженных Сил, напомнив, что Конституция возлагает на граждан обязанности.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в День Конституции напомнил, что Основной закон предусматривает не только права и свободы, но и обязанности, и призвал всех граждан становиться в ряды Сил обороны, пишет УНН.
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"Конституция предусматривает не только права и свободы, но и возлагает на каждого гражданина Украины обязанности", - указал Сырский в Telegram в поздравлении с Днем Конституции.
Он напомнил, что статья 65 Конституции Украины устанавливает, что Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, почитание ее государственных символов является обязанностью граждан Украины. "Это статья Конституции Украины особенно символическая и важная сейчас, во время полномасштабной российской агрессии", - отметил Главком.
"Уважая права - должны не забывать об обязанностях. Никто кроме нас не защитит Украину! Поэтому, призываю всех граждан становиться в ряды Сил обороны! Верю - мы победим! В единстве наша сила! С Днем Конституции Украины! Слава Украине! Героям слава!" - написал Сырский.
Зеленский в День Конституции: каждый день сопротивления - это борьба не только за территории, но и прежде всего за человеческие права28 июня 2024, 06:31 • 16830 просмотров