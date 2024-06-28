Зеленский в День Конституции: каждый день сопротивления - это борьба не только за территории, но и прежде всего за человеческие права
Киев • УНН
Каждый день сопротивления - это борьба не только за территории, но, прежде всего, за права человека, поскольку российский диктатор владимир путин ежедневно бьет по конституционным свободам украинцев.
Российский диктатор владимир путин ежедневно бьет по конституционным свободам украинцев. Впрочем миллионы украинцев доказывают преданность защите Украины - важнейшей функции государства и дела всего украинского народа, которая закреплена в Конституции. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в обращении по случаю Дня Конституции, передает УНН.
Первое слово первой статьи нашей Конституции - "Украина". И с первых минут войны миллионы людей доказали, что для них Украина действительно на первом месте. Все, кто думал прежде всего не о себе, кто понимает, что во времена войны на первый план выходит ключевой долг. 17-я статья Конституции. Защита Украины - это важнейшие функции государства и дело всего украинского народа. Преданность этому ежедневно доказывают миллионы украинцев
Зеленский указал, что путин наносит удары не только по украинской земле. Ежедневно он бьет по конституционным свободам украинцев. Он стреляет и убивает наши права, он атакует неотъемлемое право на жизнь, развитие, достаток, право на собственный выбор. "Все права наших детей. Все, гарантированные Конституцией Украины, права наших людей. Право всего нашего народа и нашей страны - это право на мир", - отметил глава государства.
Поэтому, как подчеркнул Зеленский, каждый день нашего сопротивления - "это борьба не только за наши суверенные территории, но и прежде всего за наши суверенные права, за наши человеческие права. Те принципы, по которым мы жили до войны. И по которым будем жить после победы. Как граждане Украины. Независимой, свободной, успешной. Украины - части объединенной Европы, части глобального мира", - резюмировал Президент.
Сегодня День Конституции Украины: история принятия, интересные факты28 июня 2024, 03:39 • 13212 просмотров