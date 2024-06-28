Зеленский в День Конституции: каждый день сопротивления - это борьба не только за территории, но и прежде всего за человеческие права

Российский диктатор владимир путин ежедневно бьет по конституционным свободам украинцев. Впрочем миллионы украинцев доказывают преданность защите Украины - важнейшей функции государства и дела всего украинского народа, которая закреплена в Конституции. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в обращении по случаю Дня Конституции, передает УНН.

Первое слово первой статьи нашей Конституции - "Украина". И с первых минут войны миллионы людей доказали, что для них Украина действительно на первом месте. Все, кто думал прежде всего не о себе, кто понимает, что во времена войны на первый план выходит ключевой долг. 17-я статья Конституции. Защита Украины - это важнейшие функции государства и дело всего украинского народа. Преданность этому ежедневно доказывают миллионы украинцев - заявил Президент.

Зеленский указал, что путин наносит удары не только по украинской земле. Ежедневно он бьет по конституционным свободам украинцев. Он стреляет и убивает наши права, он атакует неотъемлемое право на жизнь, развитие, достаток, право на собственный выбор. "Все права наших детей. Все, гарантированные Конституцией Украины, права наших людей. Право всего нашего народа и нашей страны - это право на мир", - отметил глава государства.

Поэтому, как подчеркнул Зеленский, каждый день нашего сопротивления - "это борьба не только за наши суверенные территории, но и прежде всего за наши суверенные права, за наши человеческие права. Те принципы, по которым мы жили до войны. И по которым будем жить после победы. Как граждане Украины. Независимой, свободной, успешной. Украины - части объединенной Европы, части глобального мира", - резюмировал Президент.

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