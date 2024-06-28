Сегодня, 28 июня, в Украине проходят различные мероприятия по случаю Дня Конституции. Именно в этот день в 1996 году был принят Основной Закон нашего государства, пишет УНН.

После провозглашения Независимости подготовка первых проектов Конституции Украины началась уже в 1992 году. Однако, ни один из них так и не попал на рассмотрение в Верховную Раду.

8 июня 1995 года во время острого противостояния тогдашних президента Украины Леонида Кучмы и председателя Верховной Рады Александра Мороза для достижения политического консенсуса был подписан Конституционный договор (так называемая малая Конституция). И практически сразу началась работа над новым проектом Основного Закона.

12 марта 1996 года подготовленный проект новой Конституции Украины был рекомендован к рассмотрению в Верховной Раде. Документ, в частности, предусматривал усиление полномочий президента и создание двухпалатного парламента.

Четвертого июня 258 депутатов с многочисленными поправками поддержали проект в первом чтении. Однако, процесс подготовки документа ко второму чтению существенно замедлился.

26 июня Кучма подписал указ о проведении 25 сентября 1996 года всеукраинского референдума об одобрении проекта Конституции Украины в редакции от 12 марта, который предусматривал роспуск Верховной Рады.

В ответ на это депутаты 27 июня приняли решение о проведении непрерывного заседания по принятию Конституции. 28 июня, после более чем 24-х часового заседания, в 09:18 315 депутатов приняли Конституцию Украины. В тот же день Кучма отменил свой указ о референдуме.

В общем, с 1992 до 1996 года было представлено 15 проектов Конституции Украины.

Украина приняла новую Конституцию последней из всех бывших республик советского союза. В 1991-96 годах независимая Украина жила по конституции УССР, в которую постоянно вносились поправки.

С 1996 года в Конституцию Украины было внесено восемь изменений, три из которых касались изменить форму правления.

Восьмого декабря 2004 года, в разгар Оранжевой революции, для того, чтобы разрешить политический кризис, Верховная Рада проголосовала за переход от президентско-парламентской к парламентско-президентской республике.

После победы на президентских выборах Виктора Януковича Конституционный суд отменил решение ВР и расширил полномочия главы государства.

21 февраля 2014 года во время Революции достоинства Верховная Рада во второй раз проголосовала за переход к парламентско-президентской форме правления.