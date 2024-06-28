Сьогодні День Конституції України: історія прийняття, цікаві факти

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 60647 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 147845 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 142978 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 120481 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 131632 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84474 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92736 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98615 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89625 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 219889 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
1.3м/с
46%
Популярнi новини

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 19128 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 18784 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 41937 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

11:54 • 15350 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 20766 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 142978 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 219889 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 370146 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 305856 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 414211 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 10326 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30521 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27467 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 120481 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32564 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Сьогодні День Конституції України: історія прийняття, цікаві факти

Київ • УНН

 • 17672 перегляди

Після проголошення Незалежності підготовка перших проектів Конституції України розпочалася вже у 1992 році. 28 червня 1996 року, після більш ніж 24-годинного безперервного засідання, 315 депутатів Верховної Ради ухвалили Конституцію України.

Сьогодні День Конституції України: історія прийняття, цікаві факти

Сьогодні, 28 червня, в Україні відбуваються різноманітні заходи з нагоди Дня Конституції. Саме цього дня у 1996 році був прийнятий Основний Закон нашої держави, пише УНН.

Після проголошення Незалежності підготовка перших проектів Конституції України розпочалася вже у 1992 році. Однак, жоден з них так і не потрапив на розгляд до Верховної Ради.

8 червня 1995 року під час гострого протистояння тодішніх президента України Леоніда Кучми та голови Верховної Ради Олександра Мороза для досягнення політичного консенсусу був підписаний Конституційний договір (так звана мала Конституція). І практично одразу розпочалася робота над новим проектом Основного Закону.

12 березня 1996 року підготовлений проект нової Конституції України був рекомендований до розгляду у Верховній Раді. Документ, зокрема, передбачав посилення повноважень президента та створення двопалатного парламенту.

Четвертого червня 258 депутатів з численними поправками підтримали проект у першому читанні. Однак, процес підготовки документу до другого читання суттєво уповільнився.

26 червня Кучма підписав указ про проведення 25 вересня 1996 року всеукраїнського референдуму про схвалення проекту Конституції України в редакції від 12 березня, який передбачав розпуск Верховної Ради.

У відповідь на це депутати 27 червня прийняли рішення про проведення безперервного засідання з прийняття Конституції. 28 червня, після більш ніж 24-х годинного засідання, о 09:18 315 депутатів прийняли Конституцію України. Того ж дня Кучма скасував свій указ про референдум.

Загалом, з 1992 до 1996 року було представлено 15 проектів Конституції України.

Україна прийняла нову Конституцію останньою з усіх колишніх республік радянського союзу. У 1991-96 роках незалежна Україна жила за конституцією урср, до якої постійно вносилися поправки.

З 1996 року до Конституції України було внесено вісім змін, три з яких стосувалися змінити форми правління.

Восьмого грудня 2004 року, у розпал Помаранчевої революції, для того, щоб розв’язати політичну кризу, Верховна Рада проголосувала за перехід від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської республіки.

Після перемоги на президентських виборах віктора януковича Конституційний суд відмінив рішення ВР та розширив повноваження глави держави.

21 лютого 2014 року під час Революції гідності Верховна Рада вдруге проголосувала за перехід до парламентсько-президентської форми правління.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

Суспільство
Верховна Рада
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,224.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,595.67