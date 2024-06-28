Сьогодні День Конституції України: історія прийняття, цікаві факти

Сьогодні, 28 червня, в Україні відбуваються різноманітні заходи з нагоди Дня Конституції. Саме цього дня у 1996 році був прийнятий Основний Закон нашої держави, пише УНН.

Після проголошення Незалежності підготовка перших проектів Конституції України розпочалася вже у 1992 році. Однак, жоден з них так і не потрапив на розгляд до Верховної Ради.

8 червня 1995 року під час гострого протистояння тодішніх президента України Леоніда Кучми та голови Верховної Ради Олександра Мороза для досягнення політичного консенсусу був підписаний Конституційний договір (так звана мала Конституція). І практично одразу розпочалася робота над новим проектом Основного Закону.

12 березня 1996 року підготовлений проект нової Конституції України був рекомендований до розгляду у Верховній Раді. Документ, зокрема, передбачав посилення повноважень президента та створення двопалатного парламенту.

Четвертого червня 258 депутатів з численними поправками підтримали проект у першому читанні. Однак, процес підготовки документу до другого читання суттєво уповільнився.

26 червня Кучма підписав указ про проведення 25 вересня 1996 року всеукраїнського референдуму про схвалення проекту Конституції України в редакції від 12 березня, який передбачав розпуск Верховної Ради.

У відповідь на це депутати 27 червня прийняли рішення про проведення безперервного засідання з прийняття Конституції. 28 червня, після більш ніж 24-х годинного засідання, о 09:18 315 депутатів прийняли Конституцію України. Того ж дня Кучма скасував свій указ про референдум.

Загалом, з 1992 до 1996 року було представлено 15 проектів Конституції України.

Україна прийняла нову Конституцію останньою з усіх колишніх республік радянського союзу. У 1991-96 роках незалежна Україна жила за конституцією урср, до якої постійно вносилися поправки.

З 1996 року до Конституції України було внесено вісім змін, три з яких стосувалися змінити форми правління.

Восьмого грудня 2004 року, у розпал Помаранчевої революції, для того, щоб розв’язати політичну кризу, Верховна Рада проголосувала за перехід від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської республіки.

Після перемоги на президентських виборах віктора януковича Конституційний суд відмінив рішення ВР та розширив повноваження глави держави.

21 лютого 2014 року під час Революції гідності Верховна Рада вдруге проголосувала за перехід до парламентсько-президентської форми правління.