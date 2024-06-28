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Зеленський в День Конституції: кожен день спротиву – це боротьба не лише за території, а й передусім за людські права

Київ • УНН

 • 20429 перегляди

Кожен день опору - це боротьба не лише за території, але, перш за все, за права людини, оскільки російський диктатор володимир путін щодня б'є по конституційних свободах українців.

Зеленський в День Конституції: кожен день спротиву – це боротьба не лише за території, а й передусім за людські права

Російський диктатор володимир путін щодня б'є по конституційних свободах українців. Втім мільйони українців доводять відданість захисту України – найважливішої функції держави та справи всього українського народу, яка закріплена в Конституції. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у зверненні з нагоди Дня Конституції, передає УНН

Перше слово першої статті нашої Конституції – "Україна". І з перших хвилин війни мільйони людей довели, що для них Україна справді на першому місці. Всі, хто думав насамперед не про себе, хто розуміє, що в часи війни на перший план виходить ключовий обов’язок. 17-та стаття Конституції. Захист України – це найважливіші функції держави та справа всього українського народу. Відданість цьому щодня доводять мільйони українців

- заявив Президент.

Зеленський вказав, що путін завдає ударів не тільки по українській землі. Щодня він б’є по конституційних свободах українців. Він стріляє та вбиває наші права, він атакує невід’ємне право на життя, розвиток, достаток, право на власний вибір. "Усі права наших дітей. Усі, гарантовані Конституцією України, права наших людей. Право всього нашого народу та нашої країни – це право на мир", - зауважив голова держави.

Тому, як наголосив Зеленський, кожен день нашого спротиву – "це боротьба не лише за наші суверенні території, а й передусім за наші суверенні права, за наші людські права. Ті принципи, за якими ми жили до війни. І за якими будемо жити після перемоги. Як громадяни України. Незалежної, вільної, успішної. України – частини об’єднаної Європи, частини глобального світу", - резюмував Президент.

Сьогодні День Конституції України: історія прийняття, цікаві факти28.06.24, 06:39 • 17672 перегляди

Тетяна Краєвська

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