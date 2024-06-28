Сирський у День Конституції закликав приєднуватися до лав ЗСУ: мусимо не забувати про обов'язки
Київ • УНН
У День Конституції України Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський закликав громадян приєднуватися до лав Збройних Сил, нагадавши, що Конституція покладає на громадян обов'язки.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у День Конституції нагадав, що Основний закон передбачає не лише права і свободи, але й обов’язки, і закликав усіх громадян ставати до лав Сил оборони, пише УНН.
Деталі
"Конституція передбачає не лише права і свободи, але й покладає на кожного громадянина України обов’язки!" - вказав Сирський у Telegram у привітанні з Днем Конституції.
Він нагадав, що стаття 65 Конституції України встановлює, що Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. "Це стаття Конституції України особливо символічна і важлива зараз, в час повномасштабної російської агресії", - зауважив Головком.
"Шануючи права - мусимо не забувати про обов’язки. Ніхто крім нас не захистить Україну! Тому, закликаю усіх громадян ставати до лав Сил оборони! Вірю - ми переможемо! В єдності наша сила! З Днем Конституції України! Слава Україні! Героям слава!" - написав Сирський.
Зеленський в День Конституції: кожен день спротиву – це боротьба не лише за території, а й передусім за людські права28.06.24, 09:31 • 20430 переглядiв