Киев • УНН
31-летний мужчина из Ирпеня нанес многочисленные ножевые ранения женщине возле железнодорожных путей в поселке Коцюбинское Киевской области, ему грозит до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство.
На Киевщине в поселке Коцюбинское мужчина напал на местную жительницу, которая утром двигалась на железнодорожную станцию, и на нанес ей ножом множественные удары. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.
Детали
На днях в Бучанское районное управление полиции поступило сообщение от жителя поселка Коцюбинское о том, что он обнаружил вблизи железнодорожного пути окровавленное тело женщины.
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На месте правоохранители установили: у потерпевшей более двух десятков ножевых ранений. В этот же день оперативники и сотрудники группы реагирования патрульной полиции задержали нападавшего. Им оказался 31-летний житель Ирпеня.
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Следователи, под процессуальным руководством Бучанской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении за умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УКУ). Сейчас суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.