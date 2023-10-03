В столице пациент ударил ножом соседа по палате - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В Киеве полиция задержала мужчину, который ударил ножом соседа по больничной койке, сообщили в ГУНП в столице, пишет УНН.
Детали
Инцидент, как сообщается, произошел в палате медучреждения.
Дежурный врач специализированного медицинского учреждения сообщил, что медперсонал обнаружил больного, который находился на стационарном лечении, с ножевым ранением туловища.
На месте происшествия полицейские установили, что между двумя пациентами больницы возник словесный конфликт, во время которого один из больных ударил другого ножом и скрылся из больницы в неизвестном направлении.
Оперативники установили личность подозреваемого и в течение двух часов задержали нападавшего. Им оказался 58-летний киевлянин, который ранее отбывал наказание за грабеж и в прошлом году вернулся из мест лишения свободы. У злоумышленника изъяли вещественное доказательство и задержали.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение, фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до восьми лет заключения.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога, указали в полиции.
Напомним
В Киевской области мужчина из-за ревности ударил ножом знакомого.