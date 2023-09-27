На Київщині чоловік через ревнощі вдарив ножем знайомого
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. У Броварах, що під Києвом, чоловік наніс ножові поранення знайомому через ревнощі. Про це повідомляє поліція Київщини, пише УНН.
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Інцидент стався 26 вересня по вулиці Олімпійська.
Встановлено, що фігурант наніс ножові поранення 48-річному громадянину під час спільного розпиття спиртних напоїв.
За фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень слідчі розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 121 ККУ).
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