На Киевщине мужчина из-за ревности ударил ножом знакомого
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Броварах, что под Киевом, мужчина нанес ножевые ранения знакомому из-за ревности. Об этом сообщает полиция Киевщины, пишет УНН.
Детали
Инцидент произошел 26 сентября по улице Олимпийская.
Установлено, что фигурант нанес ножевые ранения 48-летнему гражданину во время совместного распития спиртных напитков.
По факту нанесения тяжких телесных повреждений следователи начали досудебное расследование (ч. 1 ст. 121 УКУ).
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