ДТП на Київщині: автомобіль в’їхав у кафе
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. У Броварах, Київщина, сталось ДТП, під час якого автомобіль в’їхав у приміщення кафе. Про це пише УНН з посиланням на поліцію Київщини.
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39-річна водійка Skoda через несправність автомобіля вʼїхала у приміщення одного із кафе міста.
Зазначається, що обійшлося без потерпілих. На місці події працювали правоохоронці.
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