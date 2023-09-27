ДТП на Київщині: автомобіль в’їхав у кафе

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39-річна водійка Skoda через несправність автомобіля вʼїхала у приміщення одного із кафе міста.

Зазначається, що обійшлося без потерпілих. На місці події працювали правоохоронці.

Нагадаємо

У Подільському районі Києва днями патрульні затримали злочинців на Cadillac, які влаштували стрілянину. Правоохоронці виявили водія з ознаками наркотичного сп'яніння та пасажира з забороненими речовина.